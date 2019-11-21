Güreşte Minikler 1 ve 2'nci liglerinde şampiyon belli oluyor

Afyon Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler 1'inci ve 2'nci Lig finallerinde yarın şampiyon belli olacak.

1'inci Lig'de klasman ve çeyrek finallerinin ardından adını yarı finale yazdıran Kayseri Talas ile Kahramanmaraş GEM; Antalya Korkuteli ile de Kahramanmaraş Göksun GEM takımları karşı karşıya gelecek. Bu maçların galipleri şampiyonluk, mağlupları ise üçüncülük, dördüncülük maçına çıkacak.