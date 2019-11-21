Son Dakika Haberleri: Güreşte Minikler 1 ve 2'nci liglerinde şampiyon belli oluyor
Son Dakika Spor Güreşte Minikler 1 ve 2'nci liglerinde şampiyon belli oluyor - Son Dakika Spor

Güreşte Minikler 1 ve 2'nci liglerinde şampiyon belli oluyor

6 saat önce

Afyon Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler 1'inci ve 2'nci Lig finallerinde yarın şampiyon belli olacak.

Güreşte Minikler 1 ve 2'nci liglerinde şampiyon belli oluyor, System.String[]

Afyon Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler 1'inci ve 2'nci Lig finallerinde yarın şampiyon belli olacak.

1'inci Lig'de klasman ve çeyrek finallerinin ardından adını yarı finale yazdıran Kayseri Talas ile Kahramanmaraş GEM; Antalya Korkuteli ile de Kahramanmaraş Göksun GEM takımları karşı karşıya gelecek. Bu maçların galipleri şampiyonluk, mağlupları ise üçüncülük, dördüncülük maçına çıkacak.

2'nci Lig'de de yarı finale kalan takımlar belli oldu. Bugün yapılan müsabakaların ardından Osmaniye GSK ile İstanbul Çatalca Belediyesi; Tokat Zile Belediyesi ile de İstanbul Sancaktepe Belediyesi yarı finalde karşı karşıya gelecek. Galipler birincilik, yenilenler ise üçüncü olmak için mindere çıkacak.


Tınaztepe, Kayseri, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:26 Kaynak: DHA
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