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Güreşte olimpiyat elemeleri ertelendi
6 saat önce
Dünya Güreş Birliğinden (UWW) yapılan açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Dünya Güreş Birliğinden (UWW) yapılan açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19- 22 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri de ertelenmişti.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:24
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