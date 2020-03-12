Güreşte olimpiyat elemeleri ertelendi - Son Dakika
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Güreşte olimpiyat elemeleri ertelendi

6 saat önce

Dünya Güreş Birliğinden (UWW) yapılan açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Güreşte olimpiyat elemeleri ertelendi, System.String[]

Dünya Güreş Birliğinden (UWW) yapılan açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.


Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19- 22 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri de ertelenmişti.

Macaristan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:24 
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