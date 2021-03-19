Güreşte olimpiyat kotası 7'ye yükseldi

Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Eleme Müsabakaları'nda kadınlarda Evin Demirhan finale yükseldi ve olimpiyatlara katılma hakkı kazandı. Bu sonuçla birlikte kota sayısı 7'ye yükseldi.

50 kg'da Evin Demirhan seribaşı avantajıyla direkt olarak yükseldiği çeyrek finalde Finlandiyalı Taru Marketta Vainionpaeae'yi (11-0) sayı tuşuyla yendi. Yarı finalde de Fransız Julie Sabatie'yi (5-1) yenen Demirhan finale yükselerek olimpiyat kotası aldı. Milli güreşçi finalde Avrupa şampiyonu Bulgar Miglena Selishka ile karşılaşacak.

62 kg'da Elif Jale Yeşilırmak ve 57 kg'da Bedia Gün ise yarı finalde rakiplerine şanssız bir şekilde yenilerek kota alma şansını kaybetti. Serbest stil 67 kg'da Selahattin Kılıçsallayan repesajda İngiliz Ramm'ı sayı tuşuyla ve Moldovalı Maksim Sacultan'ı (5-3) yenerek 3'üncü oldu.86 kg'da Osman Göçen, Belaruslu Ali Shabanau ve 97 kg'da Süleyman Karadeniz finalde Belarus Aleksandr Hushtyn'e (4-3) yenilerek gümüş madalya kazandı ve Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı kazandı.GREKOROMEN STİL YARIN BAŞLIYOR

Serbest ve kadınlar müsabakalarının ardından grekoromen stilde de heyecan yarın başlıyor. 60 kg'da Kerem Kamal ilk turda Gürcü Irakli Dzimistarishvili, 67 kg'da Atakan Yüksel Hırvat rakibi Danijel Janecic ile, 77 kg'da Fatih Cengiz ilk turda Bulgar Aik Mnatsakanian ile, 87 kg'da da Metehan Başar ilk turda Dünya Şampiyonu Gürcü Lasha Gobadze ile karşılaşacak.