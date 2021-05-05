Güreşte olimpiyatlar öncesi son kota müsabakaları Bulgaristan'da başlıyor - Son Dakika

Güreşte olimpiyatlar öncesi son kota müsabakaları Bulgaristan'da başlıyor

05.05.2021 10:33
Güreşte olimpiyatlar öncesi son kota müsabakaları Bulgaristan'da başlıyor, System.String[]

Güreşte Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Güreşte Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri yarın Bulgaristan'da başlayacak.

Başkent Sofya'da düzenlenecek organizasyon 4 gün sürecek. Tokyo Olimpiyatları için daha önce güreşte 8 kota alan Türkiye, Bulgaristan'da 10 sıklette olimpiyat vizesi mücadelesi verecek.

Olimpiyatlar öncesi son kota müsabakalarında kadınlarda 5, grekoromende 3, serbest stilde 2 milli sporcu mindere çıkacak.

Daha önce serbest stilde 57 kiloda Süleyman Atlı, 86 kiloda Osman Göçen, 97 kiloda Süleyman Karadeniz, 125 kiloda Taha Akgül, grekoromende 60 kiloda Kerem Kamal, 97 kiloda Cenk İldem, 130 kiloda Rıza Kayaalp, kadınlarda ise 50 kiloda Evin Demirhan Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandırmıştı.

Sofya'da olimpiyat kotası mücadelesi verecek milli güreşçiler ise şöyle:

Serbest stil

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

74 kilo: Soner Demirtaş

Grekoromen stil

67 kilo: Enes Başar

77 kilo: Fatih Cengiz

87 kilo: Metehan Başar

Kadınlar

53 kilo: Zeynep Yetgil

57 kilo: Bedia Gün

62 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

68 kilo: Buse Tosun

76 kilo: Yasemin Adar

Bulgaristan, Olimpiyat, Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Güreşte olimpiyatlar öncesi son kota müsabakaları Bulgaristan'da başlıyor - Son Dakika Spor


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