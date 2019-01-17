Güreşte Teknik Kadro Değişikliği
29 dakika önce
Serbest Güreş Milli Takımı teknik kadrosunda değişikliğe gidildi.
Serbest Güreş Milli Takımı teknik kadrosunda değişikliğe gidildi. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serbest Güreş Milli Takımı antrenörleri Abdullah Çakmar, Yüksel Şanlı ve Remzi Musaoğlu ile yollar ayrıldı.
Teknik direktör İshak İlbayhanov ve antrenör Adem Bereket görevine devam ederken, Mehmet Yozgat
ile Ali Kılınç
ise teknik heyete katıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:39 Kaynak: AA
İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor
Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak
Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı
Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti