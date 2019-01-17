Son Dakika Haberleri: Güreşte Teknik Kadro Değişikliği

Güreşte Teknik Kadro Değişikliği

29 dakika önce

Serbest Güreş Milli Takımı teknik kadrosunda değişikliğe gidildi.

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Serbest Güreş Milli Takımı teknik kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serbest Güreş Milli Takımı antrenörleri Abdullah Çakmar, Yüksel Şanlı ve Remzi Musaoğlu ile yollar ayrıldı.

Teknik direktör İshak İlbayhanov ve antrenör Adem Bereket görevine devam ederken, Mehmet Yozgat ile Ali Kılınç ise teknik heyete katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:39 Kaynak: AA

Türkiye, Spor
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