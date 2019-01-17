Son Dakika Haberleri: Güreşte Teknik Kadro Değişliği

Güreşte Teknik Kadro Değişliği

46 dakika önce

A Milli Serbest Güreş Takımı'nın teknik kadrosunda antrenör değişikliğine gidildi.

Güreşte Teknik Kadro Değişliği, System.String[]
A Milli Serbest Güreş Takımı'nın teknik kadrosunda antrenör değişikliğine gidildi. Yüksel Şanlı, Abdullah Çakmar ve Remzi Musaoğlu ile de yollar ayrılırken, Mehmet Yozgat ve Ali Kılınç teknik heyete katıldı.

Teknik Direktör İsak İrbaikhanov ve antrenör Adem Bereket görevine aynen devam ederken Mehmet Yozgat ve Ali Kılınç teknik heyete yeni katılan isimler oldular. Yüksel Şanlı, Abdullah Çakmar ve Remzi Musaoğlu ile de yollar ayrıldı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Göreve yeni getirilen isimlere başarılar diliyorum. Görevden ayrılan antrenörlerimize de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Ali Kılınç, Mehmet Yozgat, Spor
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