Güreşte, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri yarın başlıyor

Milli güreşçiler, Macaristan'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde kota mücadelesi verecek. Eleme müsabakalarına 28 ülkeden 350 civarında güreşçi katılacak.

Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı eleme müsabakalarında serbest stilde 4, grekoromende 4 ve kadınlarda 6 sıklette Tokyo Olimpiyatları kotaları için 14 milli güreşçi mücadele edecek. Her sıklette sadece iki güreşçi olimpiyat kotası alabilecek. Zorlu eleme müsabakalarında mindere ilk olarak Serbest Güreş Milli Takımı çıkacak. Serbest stilde 65 kg'de Selahattin Kılıçsallayan, 74 kg'de Soner Demirtaş, 86 kg'de Osman Göçen, 97 kg'de Süleyman Karadeniz yarın başlayacak elemelerde mindere çıkacak.