Güreşte Türkiye 3.'sü oldular
6 saat önce
İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular madalya ile döndü.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:34 Kaynak: İHA
İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular madalya ile döndü.
17 kulüp, 167 sporcunun katıldığı İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonası Amasya Spor Salonu'nda yapıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Mesut Yılmaz ve Mert Gürhan önderliğinde turnuvaya katılan Umutcan Arı 61 kg gençlerde Türkiye üçüncüsü, Yunus Emre Caklı 51 kg yıldızlarda Türkiye üçüncüsü, Muhammet Öğretici ise 65 kg yıldızlarda Türkiye üçüncüsü oldu. - DÜZCE
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