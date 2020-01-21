Güreşte Türkiye 3.'sü oldular - Son Dakika
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Güreşte Türkiye 3.'sü oldular

6 saat önce

İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular madalya ile döndü.

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İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular madalya ile döndü.


17 kulüp, 167 sporcunun katıldığı İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonası Amasya Spor Salonu'nda yapıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Mesut Yılmaz ve Mert Gürhan önderliğinde turnuvaya katılan Umutcan Arı 61 kg gençlerde Türkiye üçüncüsü, Yunus Emre Caklı 51 kg yıldızlarda Türkiye üçüncüsü, Muhammet Öğretici ise 65 kg yıldızlarda Türkiye üçüncüsü oldu. - DÜZCE

Türkiye, Amasya, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:34 Kaynak: İHA
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