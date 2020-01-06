Güreşte uluslararası heyecan Yaşar Doğu Turnuvası ile başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Güreşte uluslararası heyecan Yaşar Doğu Turnuvası ile başlayacak - Son Dakika Spor

Güreşte uluslararası heyecan Yaşar Doğu Turnuvası ile başlayacak

6 saat önce

Güreşte 2020'nin ilk önemli uluslararası organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek.

Güreşte uluslararası heyecan Yaşar Doğu Turnuvası ile başlayacak, System.String[]

Güreşte 2020'nin ilk önemli uluslararası organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek.

Dünya Güreş Birliğinin (UWW) açıkladığı 2020 takvimine göre milli sporcular, Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi ilk ciddi sınavını Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası'nda verecek.

Kadınlar ve erkekler serbest stilde 10-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona İstanbul ev sahipliği yapacak.

Avrupa Şampiyonası Roma'da

Milli güreşçiler, Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası'nın ardından 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te geçen yıl kazandığı altın madalyayla Türk güreş tarihine geçen Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa şampiyonu olmaya çalışacak.

Olimpiyat kotası arayacaklar

Milliler, Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yoğunlaşacak. 2016 Rio Olimpiyatları'nda 5 madalya alan güreşçiler, Avrupa ve dünya elemelerinde Tokyo 2020'ye vize arayacak.

Güreşte 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, 19- 22 Mart tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri ise 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye, güreşte şu ana kadar olimpiyatlara 4 kota aldı. Milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Cenk İldem ve Süleyman Atlı, geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

İstanbul, Avrupa, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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