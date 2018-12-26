Güreşte Yıl Değerlendirmesi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2018 yılında tüm yaş kategorilerinde toplam 90 altın, 48 gümüş ve 58 bronz olmak üzere Türkiye'ye 196 madalya kazandırdıklarını belirterek, "Hedefimiz 2020'de dünyanın en iyi güreş takımını oluşturarak olimpiyatlara katılmak.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2018 yılında tüm yaş kategorilerinde toplam 90 altın, 48 gümüş ve 58 bronz olmak üzere Türkiye'ye 196 madalya kazandırdıklarını belirterek, "Hedefimiz 2020'de dünyanın en iyi güreş takımını oluşturarak olimpiyatlara katılmak." dedi.



Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, Serbest Güreş Milli Takımı Sorumlusu Yakup Topuz, Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman ve dünya şampiyon güreşçi Yasemin Adar, 2018 yılını değerlendirdi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in ise Ankara'daki kar nedeniyle toplantıya katılamadığı belirtildi.



Başkan Musa Aydın, 1923'ten bugüne dünya ve Avrupa şampiyonalarında 454 altın, 476 gümüş ve 679 bronz ile toplamda 1609 madalya kazanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Olimpiyat tarihine baktığımızda, ülkemizin kazandığı 94 madalyanın 63'ü, 39 altının 29'unu güreşte kazandık. Dönemimizdeki 2016 Rio Olimpiyatları'nda kazandığımız 8 madalyanın 5'ini güreşte aldık. 52 yıl aradan sonra olimpiyatlarda böyle bir başarıya imza attık. İnşallah darısı 2020 Tokyo'nun başına. 2017'deki Avrupa Şampiyonası'nda toplam 9 madalya olmak üzere 5 kez İstiklal Marşı'mızı okutturduk, adeta Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik. 68 yıl aradan sonra Avrupa'da böyle bir başarıyı yakaladık. 2018'de tüm yaş kategorilerinde toplam 90 altın, 48 gümüş ve 58 bronz olmak üzere ülkemize 196 madalya kazandırdık. 2018 Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'da güreşçilerimiz büyük bir başarıya imza attılar 13 madalya kazandık, 5 şampiyon çıkarttık."



2018 Dünya Şampiyonası'ndaki başarının Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ün şampiyon olamaması nedeniyle gölgelendiğini aktaran Aydın, "Dünya Şampiyonası'nda 5 final yaptık 9 madalya kazandık, Metehan ikinci kez dünya şampiyonluğu kazandı. Sporcularımız büyük bir başarıya imza attılar ama iki şampiyonumuz Rıza ve Taha'nın talihsizce yenilmeleri bu başarımıza gölge düşürmüştür. Altın madalya alamamaları bizleri çok üzdü. Bunlar robot değil, bunlar da insan, zaman zaman yenilebilirler. Bu konuyla ilgili derslerimizi aldık." ifadelerini kullandı.



Musa Aydın, ilk hedeflerinin 2019 Dünya Şampiyonası olduğunun altını çizerek, "İlk hedefimiz 2019 Dünya Şampiyonası, çünkü burada artık olimpiyat kotası var. 2019'da ilk 6'ya giren sporcular vize alacaklar. Sporcularımızın vizelerini 1 yıl önceden almalarını sağlamak istiyoruz. Hedefimiz 2020'de dünyanın en iyi güreş takımını oluşturarak olimpiyatlara katılmak. Olimpiyatta ay-yıldızı bayrağımızı zirveye dikip, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Güreş, Türk sporcunun lokomotif branşıdır, güreşte başarılı olamazsak olimpiyatta başarılı olmamız mümkün değil. Üzerimize çok büyük bir sorumluluk var, bunun farkındayız." şeklinde konuştu.



Taha Akgül'ün kendine yakın bir partnerle antrenman yapabilmesi için yurt dışından sporcuları getirdiklerini anlatan Başkan Aydın, "Taha'nın antrenman sorununu önceden yağlı güreşteki başpehlivanlar ile çözebiliyorduk ama artık aradaki makas çok açıldı. Rıza'da olduğu gibi Taha'nın rakiplerini de yurt dışından çözmemiz lazım." diye konuştu.



Sporcularının dünya ve Avrupa şampiyonalarında hakem kararları ile mağlup olduklarını belirten Musa Aydın, "Tabii ki hakemlerden sadece biz değil, diğer ülkeler de şikayetçi. Haksızlığa uğradığımız hakemler el çektirildi ama giden madalyalarımız geri dönmedi. Dünya Güreş Birliği ile ilişkilerimiz dünden bugüne daha iyi, hiçbir sıkıntımız yok." açıklamasında bulundu.



Yakup Topuz: "2018 yılında büyük bir yol kazası yaşadık"



Serbest Güreş Milli Takımı Sorumlusu Yakup Topuz, 2018 yılında bir yol kazası yaşadıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Taha'nın şampiyon olamaması nedeniyle dışarıdan bakıldığında başarısız gibi gözüküyor olabiliriz ama öyle değil. Süleyman Atlı'nın 57 kiloda milli takıma oturması, şampiyonada üçüncü olması bizim için önemliydi. Soner'in ise hakkını yediler, en kötü üçüncü olabilirdi. Dağıstan'da 5 madalya aldık, 2 altın 3 bronz. Taha bana göre dünyanın bir numarası, yalnızca taktiksel hata yaptı. Taha'nın en büyük sıkıntısı Türkiye'de kendisini zorlayacak partnerinin olmaması."



Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora da amaçlarının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya almak olduğunu vurgulayarak, "Grekoromen takımı olarak 3 kişi katıldığımız Rio'da, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde ettik. En son 2000 senesinde grekoromende olimpiyat şampiyonu olduk. Grekoromenin altın alabilmesi için 20 yıllık bir beklenti içindeyiz. Eylül ayında Kazakistan'da dünya şampiyonası var. 1 yıl önceden vize hakkını almak büyük avantaj. En büyük arzumuz 2020'de Tokyo'da altın madalya kazanabilmek." şeklinde konuştu.



Efraim Kahraman: "Kadın güreşinde söz sahibi olduk"



Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, kadın güreşinde Avrupa ve dünyada söz sahibi olmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Son 3 yılda büyük bir başarıya imza attık. Bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında 9 altın, 5 gümüş ve 6 bronz almış bulunuyoruz. Asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Kadın güreşinde olimpiyat madalyamız yok, biz bu rengin ilk olarak altın olmasını istiyoruz. Kadın güreşinde dünyada ve Avrupa'da söz sahibi olduk. Yasemin'in son dünya şampiyonasında ikinci olduğunda ağlayışı aklıma geldikçe hala tüylerim ürperiyor, bu bize gösteriyor ki herkesin altın madalya alma hırsı olacak."



Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar da 2020 Tokyo Olimpiyatları için sıkı bir şekilde çalıştıklarını anlatarak, "2018 yılı kadın güreşi olarak çok başarılı bir yıldı. Birçok madalya elde ettik, 2018'de ilk defa Avrupa şampiyonasında takım halinde 3. olduk. Çünkü kadınlarda ilk defa takım halinde bir kupa kazandık. Dünya şampiyonasında 3 madalya kazandık, bu da tarihi bir başarıdır. Artık ikinci olmayı biz de başarı olarak kabul etmemeye başladık. Çünkü her zaman dünyanın ve Avrupa'nın en iyisi olalım istiyoruz." diye konuştu.

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