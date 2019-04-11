Güreşte Yüzler Gülüyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, erkekler serbest stilde tarihi bir başarı yakaladıklarını ifade etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, erkekler serbest stilde tarihi bir başarı yakaladıklarını ifade etti.



Musa Aydın yaptığı yazılı açıklamada, 10 sıkletin 7'sinde madalya kazandıklarını hatırlatarak, "Serbest stilde tarihi bir başarının altına imza attık. Üç altın madalya kazandık. Takım sıralamasında ise sadece 6 puanla Avrupa şampiyonluğunu kaçırdık." değerlendirmesinde bulundu.



Romanya'daki başarının Türk güreşinde uzun yıllardır yaşanmadığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:



"Göreve geldiğimiz günden bu yana her şampiyonada üstüne koyarak gidiyoruz. Dağıstan'da geçen yıl 2 altın ve 3 bronz madalya kazanmıştık. Bu yıl ise 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere madalya sayımızı 7'ye çıkardık. Takım sıralamasında ise Avrupa şampiyonluğunu sadece 6 puanla kaçırdık. Bu, uzun yıllardır elde edilememiş tarihi bir başarı. Sporcularımız bu şampiyonaya gerçekten çok iyi hazırlanmışlar. Hepsini kutluyorum."



Musa Aydın, şampiyonayı ilk günden bu yana takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.



Türkiye'nin ülke olarak çok şanslı olduğunu ifade eden Aydın, şunları aktardı:



"Çünkü sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımız var. Müsabakalar biter bitmez güreşçilerimizle ve bizlerle telefonla konuşup tebrik etti. Bu bizlerin çalışma azmini daha da artırıyor. Ayrıca Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tüm güreşçilerimizle tek tek konuşup onları kutladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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