Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar - Son Dakika

Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar

05.12.2020 09:22
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar, System.String[]

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde arıcı Atilla Güneri (69), devasa gürgen ağacının gövdesine kurduğu platformda yerden 10 metre yükseklikte karakovan bal üretimi yapıyor.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde arıcı Atilla Güneri (69), devasa gürgen ağacının gövdesine kurduğu platformda yerden 10 metre yükseklikte karakovan bal üretimi yapıyor. Kovanlarını ayılara karşı koruyan Güneri, gürgen ağacına ulaşımını kabinli teleferik sistemi ile kolayca sağlıyor.

İlçenin Şenyuva köyünde doğal karakovan bal üretimi yapan Atilla Güneri, gürgen ağacına yerden 10 metre yükseklikte platform kurdu. Kovanları ağaç gövdesine çıkaran Güneri, bal üretimine başladı. Devasa gürgen ağacına halatla inip çıkmakta zorlanan Güneri, pratik bir çözüm yolu buldu. Ağaçla yer arasındaki eğimli yamaca kabinli teleferik sistemi kurdu. Bu yöntemle kolayca ağaca ulaşan Güneri, kovanlarını da ayılara karşı korumuş oluyor.

'BÖYLE ÇOK DAHA KOLAY'Bal üreticisi Atilla Güneri teleferik sayesinde arılarına kolayca ulaştığını belirterek, "Kovanları ayılardan korumak için nesillerdir ağaçların üzerinde arıcılık yapılıyor. Büyüklerimizin ağaçlara tırmanarak iplerle çekerek gerçekleştirdiği karakovan arıcılığını biz de kendi usullerimizle devam ettiriyoruz. Devasa gürgen ağaçlarının üzerlerine düzenek kurularak kovanlar yerleştiriliyor. 10-15 metre yüksekliği buluyor. Ağaçlara inip çıkmak zorlaşınca biz de teleferik sistemi kurduk. Böyle çok daha kolay yapıyoruz. Bu asırlık gürgen ağacın konumu arıcılık için çok uygun bir noktada. Karşı taraftaki ormanlar kestane, yabani karayemiş, ıhlamur ve dağ çiçekleri ile kaplı. Bu ağaçtaki arılar oradaki bütün çiçeklerden faydalanıyor" dedi.'KARAKOVAN ARICILIĞI ÇOK ZOR'Bölgede arıcılık yapan Birgül Orhan ise ormanların içinde ağaçlara yerleştirilen kovanlarda bal üretimine devam etiklerini belirterek, "Çocukluğumdan beri arıcılık yapıyorum. Büyüklerimizden öğrendik biz de devam ettiriyoruz. Karakovan arıcılığı gerçekten zor. Ağaçlara tırmanmak, inmek, belli bir yaştan sonra insanı zorluyor. Burada kurulan teleferik sistemi ile bu ağaçtaki kovanlarımızı ulaşıyoruz. Bu sayede orman içlerinde bal üretimimize devam edeceğiz" diye konuştu.'ZORLUĞU AŞMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Teleferiğe binerek kovanların yanına gidip bakım yapan Meryem Şenocak da arıcılığı severek yaptığını söyleyerek, "Eskiden dedelerimiz ağaçların daha yüksek noktalarına petekler taşıdılar, halatlarla tırmanırdılar. Biz daha aşağıya yerleştiriyoruz ama tırmanmakta büyük zorluklar yaşıyoruz. Teleferikler ile bu zorluğu aşmaya çalışıyoruz. Karakovan balının ayarında bir bal yok, bu lezzetin yok olmaması için şimdilik bizler teleferik sistemi ile üretime devam ediyoruz. Bizden sonraki nesillerde inşallah daha kolay yöntemler bulur ve karakovan balcılığı devam eder" dedi.


Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar
Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar

Çamlıhemşin, Arıcı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gürgen ağacındaki kovanlara teleferikle ulaşıyorlar - Son Dakika


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