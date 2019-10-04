Son Dakika Haberleri: Gürgen Öz: Komediler artık hep argo üzerine! | Hareket Sekiz Film Galası
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Gürgen Öz: Komediler artık hep argo üzerine! | Hareket Sekiz Film Galası

27 dakika önce

3 Ekimde vizyona girecek olan komedi yapımı Hareket Sekiz'in galası da kahkahalarla geçti.

3 Ekimde vizyona girecek olan komedi yapımı Hareket Sekiz'in galası da kahkahalarla geçti.Başrol oyuncularından Gürgen Öz Hareket Sekiz'i anlattı.

#GürgenÖz

Gürgen Öz: Komediler artık hep argo üzerine! | Hareket Sekiz Film Galası

Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:02 
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