Gürgen Öz: Komediler artık hep argo üzerine! | Hareket Sekiz Film Galası
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3 Ekimde vizyona girecek olan komedi yapımı Hareket Sekiz'in galası da kahkahalarla geçti.
3 Ekimde vizyona girecek olan komedi yapımı Hareket Sekiz'in galası da kahkahalarla geçti.Başrol oyuncularından Gürgen Öz Hareket Sekiz'i anlattı.
#GürgenÖz
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:02
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