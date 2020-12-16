Gürgen Öz'ün film heyecanı

Oyuncu Gürgen Öz, eşi Emily Mahringer ve kızı İda'yla birlikte önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.

Oyuncu Gürgen Öz, eşi Emily Mahringer ve kızı İda'yla birlikte önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Öz, Uğur Yücel'le başrolü paylaştığı "Zoraki Misafir" adlı sinema filminin heyecanını yaşadığını söyledi. Türkiye'de ilk kez Virtual Production teknolojisinin kullanılacağı filmin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen otururken, senaryosu Giray Altınok'un imzası taşıyor. Film, gözden düşmeye başlamış bir medya patronunun satın aldığı sıra dışı format ve sonrasında yaşanan komik olayları anlatıyor.

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