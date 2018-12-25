Son Dakika Haberleri: Gürgöze," Musa Orhan,ak Partili Bir Belediye Başkanı Değildir"

Gürgöze," Musa Orhan,ak Partili Bir Belediye Başkanı Değildir"

1 saat önce

AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İYİ Parti'ye geçen Maden Belediye Başkanı Musa Orhan'ın AK Parti ile bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi.

Gürgöze,
AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İYİ Parti'ye geçen Maden Belediye Başkanı Musa Orhan'ın AK Parti ile bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi.

Elazığ'ın Maden ilçesi Belediye Başkanı Musa Orhan'ın "AK Partili belediye başkanı İYİ Parti'ye geçti"şeklinde verilen haberlerle ilgili AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze açıklama yaptı.

Gürgöze açıklamasında,"Bugün bazı basın yayın organlarında 'AK Partili belediye başkanı İYİ Parti'ye geçti' şeklinde haberler yayımlanmıştır.Haberde ismi geçen Maden Belediye Başkanı Musa Orhan, AK Partili bir belediye başkanı değildir. Kendisi 2014 yerel seçimlerinde DP'den belediye başkanı seçilmiştir. Bu anlamda haberde yer aldığı gibi bağımsız olarak belediye başkanı seçildiği daha sonra AK Parti'ye katıldığı şeklindeki bilgi de doğru değildir. 2015 yılında bu anlamda bir görüşme ve program yapılmış hatta bazı basın yayın organlarında bu yönde haberler yayımlanmış ancak resmi olarak AK Parti'ye geçiş işlemi yapılmamıştır. Dolayısıyla adı geçen belediye başkanının AK Parti ile bir ilişkisi bulunmamaktadır"ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:23 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti 10 İl Belediye Başkan Adayını Açıkladı Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı Son Dakika! Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 16:01:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürgöze," Musa Orhan,ak Partili Bir Belediye Başkanı Değildir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]