GÜRİŞ Kocatepe RES'in tüm türbinleri faaliyette

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yer alan 100 MWm Kocatepe RES'in tüm türbinleri elektrik üretimine başladı.



GÜRİŞ Holding tarafından yapımı ve yatırımı gerçekleştirilen, Afyonkarahisar ili Sandıklı İlçesinde yer alan 100 MWm Kocatepe RES'in tüm türbinleri elektrik üretimine başladı. Kocatepe RES'in, 25 adet türbiniyle toplamda 100 MWm elektrik üreterek sanayiciye, turizme, eğitime ve yöre halkına büyük destek olacağı bekleniyor.



Kocatepe Rüzgar Santrali'nde kullanılan Enercon türbinler (25 adetx4 MW E-126 EP3), 116 metre kule yüksekliği ve 127 metre kanat çapına sahip özel tasarımları sayesinde düşük ve orta güçteki rüzgarlarda bile yüksek güçte üretim yapabilme özellikleriyle farklılaşıyor.



Holdingden yapılan açıklamada, tamamı yenilenebilir enerji olmak kaydıyla, Türkiye'de toplamda 896 MW güç ile ülkemizin artan enerji ihtiyacını karşılamak ve yerli kaynaklardan milli enerji üretmek için çalışmaların hız kesmeden sürdüğü bilgisi verildi. - AFYONKARAHİSAR