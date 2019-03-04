Son Dakika Haberleri: GÜRİŞ’ten Ukraya'ya RES yatırımı

GÜRİŞ’ten Ukraya'ya RES yatırımı

1 saat önce

GÜRİŞ Holding, Kosova'nın İlk Rüzgar Enerji Santralinin ardından ikinci yurt dışı yatırımını Ukrayna'nın Odesa/Ovidiopol bölgesinde gerçekleştirdi.

GÜRİŞ’ten Ukraya'ya RES yatırımı, System.String[]
GÜRİŞ Holding, Kosova'nın İlk Rüzgar Enerji Santralinin ardından ikinci yurt dışı yatırımını Ukrayna'nın Odesa/Ovidiopol bölgesinde gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:20 

Ekonomi
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