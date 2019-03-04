GÜRİŞ’ten Ukraya'ya RES yatırımı
1 saat önce
GÜRİŞ Holding, Kosova'nın İlk Rüzgar Enerji Santralinin ardından ikinci yurt dışı yatırımını Ukrayna'nın Odesa/Ovidiopol bölgesinde gerçekleştirdi.
GÜRİŞ Holding, Kosova'nın İlk Rüzgar Enerji Santralinin ardından ikinci yurt dışı yatırımını Ukrayna'nın Odesa/Ovidiopol bölgesinde gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:20
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