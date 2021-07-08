Gürkan: "230 milyon liralık destekle Malatya'da altyapı sorunu kalmayacak"

Malatya Büyükşehir Belediyesi altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere 6 Temmuz 2021 Salı günü Ankara'da gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması kapsamında temin edilen 230 milyon liralık destekle Malatya'da hazırlanan onlarca projenin hayata geçmesini sağlayacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya genelinde altyapı ile ilgili sorunların tamamen giderilmesi ve gelecek yıllara altyapı noktasında sorunsuz bir Malatya bırakabilmek adına MASKİ Genel Müdürlüğümüz hazırlamış olduğu projelerle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Malatya'yı geleceğe güçlü ve sorunsuz bir altyapı ile girmesi noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olan MASKİ Genel Müdürlüğümüz hazırlamış olduğu projelerle Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması kapsamında 230 milyon liralık destek alarak Malatya'nın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Ankara'da gerçekleştirilen imza sonrasında temin edilen 230 milyon liralık destek, içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma hattı yapım işlerinde kullanılacaktır. Hazırlanan Projeler kapsamında, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde Cumhuriyet, Atatürk, Fatih, Yeşilkaynak, Gazi ve Koşu, İlyas, Bentbaşı, Dilek mahalleleri ile Gündüzbey İçmesuyu Projeleri ile Dilek, Konak mahalleleri ve Yeşilyurt (Yakınca Yeni İmar) alanındaki Kanalizasyon Projelerinde kullanılacak. Battalgazi İlçesi sınırları içerisinde Kavaklıbağ, Şifa, Niyazi, Şıkşık, İsmetiye, Ataköy, Nuriye, Küçük Mustafa Paşa, Büyük Mustafa Paşa, İstiklal, Sarıcıoğlu, Beylerbaşı, Şehit Fevzi ve Selçuklu mahalleleri İçme suyu Projeleri ve Yaygın, Çamurlu ve Battalgazi Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Hattı Yapım İşinde kullanılacaktır. Almış olduğumuz bu 230 milyon liralık destek kredisinin ilimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA