Son Dakika Haberleri: Gürkan'a Türk Chopper'dan 'Onursal' Yelek

Gürkan'a Türk Chopper'dan 'Onursal' Yelek

1 saat önce

Türk Chopper Motosiklet Kulübü Edirne üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a, onursal üyeliği simgeleyen yelek hediye etti.

Gürkan'a Türk Chopper'dan 'Onursal' Yelek, System.String[]
Türk Chopper Motosiklet Kulübü Edirne üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a, onursal üyeliği simgeleyen yelek hediye etti. Klasik otomobillere tutkusu olduğu bilinen Gürkan, 'Motorları maviliklere süreceğiz' diyerek, kulüp üyelerine teşekkür etti.

2007 yılında 'Birlikteliğimiz gücümüzdür' diyerek, İzmir'de kurulan ve Türkiye'nin 41 il, ilçe ve beldesinde organize olan, motosiklet sürücülerinin kardeşliğine inanan Türk Chopper Motosiklet Kulübü Edirne üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a, onursal üyeliği temsil eden özel yelek hediye etti.

"Her konuda destek olmaya hazırız"

Türk Chopper armaları ve renklerini taşıyan, Edirne kolunun logosunun bulunduğu ve isimlik bölümünde 'Recepbaşkan' yazılı olan siyah kot yeleği büyük bir onurla giyeceğini söyleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Kulübün mottosu 'sevgi, saygı, sadakatle' Bu çok güzel bir felsefe. Benim için daha da önemli olan yeleğin üzerinde Edirne logosu var. Kardeşlerime bu özel jestleri ve düşünceleri için çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin her zaman yanındayız ve her konuda destek olmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Türk Chopper Motosiklet Kulübü Edirne Başkanı Özgür Furtun da "Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ı onursal üye yapmak ve yelek kardeşi ilan etmek bizim için bir onur. Tüm camiamız adına hayırlı olsun" dedi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:57 Kaynak: İHA

Motosiklet, Recep Gürkan, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor'da Sabriye Atakan Yarışmacı Seçimlerinde Birbirine Girdi Galatasaray Efsanesi Paul Dawkins Hayatını Kaybetti! Survivor'da Yunan Takımından Afroditi, Türk Takımındaki Bir Yarışmacıdan Hoşlandığını İtiraf Etti Gramla Satılan Isparta'nın Gül Yağı, Altınla Yarışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:55:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürkan'a Türk Chopper'dan 'Onursal' Yelek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]