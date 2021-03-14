Gürkan, AK Parti kadın kollarını ziyaret etti - Son Dakika

Gürkan, AK Parti kadın kollarını ziyaret etti

14.03.2021 16:31
Gürkan, AK Parti kadın kollarını ziyaret etti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gürkan, kadın elinin değdiği her işte başarının kaçınılmaz olduğunu belirterek, AK Parti Kadın Kolları'nın verdiği birliktelik mesajına dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirten AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, "Kongre sonrası bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim iki yıl süreyle Sayın Başkanımızla birlikte çalışma fırsatını bizlere nasip etti. İki yıldır Büyükşehir Belediyesinde Meclis Üyesi olarak görev yapmaktayım. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız kongrede İl Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildik. Bu süre zarfı içerisinde İl Başkanlığımız rehberliğinde birçok çalışmalarımıza kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte katılım sağladık. Başkanımız hiçbir alanda ve hiçbir yerde bizden desteklerini esirgemediler. Her alanda yardımcı oldular. Sayın Başkanımızın yerelde çalışma sistemini gıpta ile izliyor ve bundan ilham alıyoruz. Başkanımız birleştirici ve bütünleştirici bir çalışma sistemini kendisine rehber edinmiştir. Bizde Sayın Başkanımızın tecrübelerinden yararlanıyoruz. Allah nasip ederse 718 mahallemizi kadın kolları olarak ziyaret edeceğiz. İlçe Belediyelerimizin ve Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları hanım kardeşlerimize anlatacağız. Başkanıma Kongre öncesi ve sonrasında bizlere desteklerinden dolayı, her konuda yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'En büyük projemiz, toplumsal entegrasyonun sağlanmasıdır'

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de Özlem Pelitoğlu ile çalıştıklarını belirten Gürkan, "Özlem hanım geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile Kadın Kolları Başkanlığına büyük bir teveccühle seçildi. Önemli olan birlik, beraberlik içerisinde barışın egemen olduğu insanların birbirlerine saygı duyduğu ve insanların huzurlu olduğu bir huzur kenti ihdas etmektir. En büyük projeniz ne diye sorulduğunda toplumsal entegrasyon diyorduk. Çünkü bu şehrin demografik yapısına baktığımızda her görüşten, her düşünceden ve her inanıştan insanların olduğu bir şehrimiz var. Bu şehrin insanlarının Malatya'da yaşayan Malatya'nın sakinleri değil, Malatya'nın sahipleri olgusu içerisinde

şehrimizi benimsemeleri ve Malatya paydası altında Malatya'yı ilerilere götürmeye gayret ve çabası içerisinde olmamız lazım. Kadın kollarımızın Yönetim Kurulu'nun teşekkülünde Özlem Hanım gerekli hassasiyeti ve titizliği göstermiş. Malatya'yı yansıtacak bir fotoğraf hazırlamış. Her görüşten, her düşünceden insanın olduğu bu fotoğrafta biz buradayız biz buraya aitiz anlayışının hakim olduğu bir yönetim anlayışı oluşturulmuş" dedi.

"Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz"

Başkan Gürkan konuşmasının devamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında da bilgiler aktardı. Başkan Gürkan, "Malatya'ya geçmişinin toplamından daha fazla hizmetler yapılmakta. Deprem, Covid-19 gibi sıkıntıların olduğu bir süreçte çok fazla hizmetler yapılıyor. Yol çalışmalarımız aralıksız bir şeklide devam ediyor. Anayurt Bulvarı, Danişmentgazi Bulvarı, Kuzey ve Güney Kuşak yolları ile Kuzey Çevre yolu. Bu çalışmaların yanında ölü olarak nitelendirilen birçok yatırımı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar yürüttük. Vagon Onarım Fabrikası, Yimpaş gibi atıl durumda olan yatırımlar yeniden Malatya ekonomisine kazandırılıyor. Spor tesislerinden, sosyal tesislere, alt yapıdan üst yapıya birçok hizmet gerçekleştiriliyor. Yeni bir Sanayi Sitesi Kuruluyor, Şire pazırı, Buğday pazarı ve fidancılar sitesini yapıyoruz. Enerji alanında çalışmalar gerçekleştirerek HES ve GES projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu hizmetler şunu gösteriyor ki birlik ve beraberlik içerisinde olursak bu hizmetleri hayata geçirmek çok kolay. Cumhuriyet tarihinin en büyük yol hamlesi Malatya'da gerçekleştirilmiştir. Geçtiğimiz yıl 2 bin km asfalt yapılmış ve kırsal kesimin yüzde 80'ni asfaltlanmıştır. Bu cumhuriyet tarihinin rekorudur. Birlik beraberlik olursa orada bereket olur, orada hayır vardır orada işler kolaylaşır. Kadın kollarımızın da bu duygu içerisinde çalışacağına inanıyorum. 718 mahallemizde girilmedik ev ile kapısı çalınmayan vatandaşımızı bırakmayacaksınız. Birlikte daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Malatya mazisine layık istikbale hazırlanma noktasında kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, il teşkilatımızla, milletvekillerimizle birlikte Malatya'mız istikbali aydınlık olan, çağdaş modern anlamda bir şehirciliğe kavuşmuş olan örnek bir şehir hüviyetine kavuşacaktır. Yeni görevinizde başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Gürkan, AK Parti kadın kollarını ziyaret etti
Gürkan, AK Parti kadın kollarını ziyaret etti
Gürkan, AK Parti kadın kollarını ziyaret etti

Selahattin Gürkan, AK Parti, Malatya, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan, AK Parti kadın kollarını ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı Avustralya'lı havayolu şirketinden 'gizemli yolculuk' etkinliği! Bilet alacak yolcular nereye gideceklerini bilmiyorlar Beşiktaş Avrupa'da, en fazla oyuncusu gol bulan takım oldu Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Babasının cenazesinde kalp krizi geçirerek yaşama veda etti Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı
Sezon sonunda transfer olacağı konuşulan Boupendza için Fenerbahçe'den açıklama: İlgilenmiyoruz Sezon sonunda transfer olacağı konuşulan Boupendza için Fenerbahçe'den açıklama: İlgilenmiyoruz         
16:44
Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü         
16:18
Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma         
16:06
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı         
15:01
Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal konuşma Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal konuşma         
14:09
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 16:52:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürkan, AK Parti kadın kollarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei