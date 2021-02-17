Gürkan Akçadağ Dayanışma Derneği'ni kabul etti - Son Dakika

Gürkan Akçadağ Dayanışma Derneği'ni kabul etti

17.02.2021 18:06
Gürkan Akçadağ Dayanışma Derneği'ni kabul etti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Murat Maskar ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Murat Maskar ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek bir süre görüştü. Akçadağ'a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden heyet, Gürkan'a tablo hediye etti.

Ziyaret sırasında yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Sakalıuzun Mahalle Muhtarı İhsan Turan, "Başkanımız daha önceden ifade etmişlerdi. Yıllardır yapılmayan hizmetleri iki yıla sığdırdık diye. Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında 81 il varken neden diğerlerini söylemedi de Malatya'yı örnek gösterdi. Yapılan hizmetler göz önünde. İkinci bir konu ise almış olduğunuz oy kapasitesini diğerleri ile kıyaslayacaksınız. Bundan 3 gün önce Ören Mahallesinde muhtarımızla birlikteydik. Bu yollar başkanımızın sayesinde yapıldı. Kıskanma meselesi değil senelerdir oraya hizmet gitmemesinden dolayı Akçadağlı olarak seviniyor insan. Yapmış olduğunuz hizmet ve yatırımlardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Akçadağ'a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a kendilerini kabul ettiği içen teşekkür eden Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Murat Maskar ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Derneğimizin yönetiminde yakın zamanda değişiklik yaptık. Bundan dolayı ziyaretlerde bulunuyoruz. Akçadağ'a yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı şahsım ve derneğim adına teşekkür ediyorum. Akçadağ sizi gerçekten seviyor sizin de Akçadağ'ı sevdiğinizi biliyoruz. Belediyecilik gönül işidir, hizmet işidir. Sizlerde gönlünüzü açtınız ve hizmetlerinize devam ediyorsunuz. İlçemizin 77 mahallesi var ve bu mahallelere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bizlerde inşallah Sivil Toplum Kuruluşu olarak sizlerin yanında olacağız. İlçemizle ilgili eksiklikleri ve yapılan hizmetleri dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sorunlar birliktelik ile aşılır"

Malatya'nın en kadim ilçelerinden birinin Akçadağ olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Akçadağ geçmiş tarih itibariyle hakikaten eski bir tarihe sahiptir ve Arga diye anılır. Tabi bu kadim kültür Akçadağ'a özgü gelenek, görenek ve kültürlerden oluşmuştur. Kültürel Belediyecilik anlamında şehir belleğinin korunması anlamında, şehir hafızasının korunması anlamında Akçadağ'ı daha fazla önemsiyoruz. Çünkü o kültür değerlerinin yozlaşmaması noktasında günümüze ve geleceğe taşınması noktasında da gayret gösteriyoruz. Dernek Başkanımız yakın zamanda yönetim değişikliği yapıldığını ifade etti. Bir yerde birlik, beraberlik, düzen ve dayanışma olursa o memlekette sorun kalmaz. Burası sorunları dinleme ve çözme makamıdır. Oturduğunuz yerin hakkını vermek için özellikle o şehre ve yaşayan insanlara hizmet etmek sizin boynunuzun borcudur. Biz bu anlayış içerisinde şehrimizin her köşesine her noktasında vatandaşımızın yanında olduğumuzu ve her yere hizmet götürme definde ve gayesinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. İki yıla yakın süredir Büyükşehir Belediyesinde görev yapıyoruz. Sizlerin teveccühü ile seçildik. Malatya tarihinde rekor bir oyla seçildik. Buda sorumluluğumuzu bir kat daha artırıyor. Bizlerde onun bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Şehrimize hizmet etme noktasında bütün ekibimizle gece gündüz demeden sizlere hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz süre içerisinde Deprem, Pandemi ve ekonomik sıkıntılar mevcuttu. Bu süreci Malatya Türkiye'de en güzel şekilde geçiştiren ve Malatya tarihinin en büyük yatırımlarının olduğu dönem olarak görüyoruz. Tarihte bunu bu şekilde kayıt edecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya tarihinde yıllardır bekleyen birçok sorunu çözme noktasında çalışmalar başlattık. Büyükşehir belediyesi olarak Akçadağ'da yol, su, kanalizasyon, meydan, park ve kültür merkezleri ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yolumuza durmak yok devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Akçadağ Dayanışma Derneği Başkanı Murat Maskar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Gürkan'a tablo hediye etti. - MALATYA

Gürkan Akçadağ Dayanışma Derneği'ni kabul etti
Gürkan Akçadağ Dayanışma Derneği'ni kabul etti

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan Akçadağ Dayanışma Derneği'ni kabul etti - Son Dakika


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