Son Dakika Haberleri: Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocakları'nı Ziyaret Etti

Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocakları'nı Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocakları'nda ocak yönetimi ve gençlerle bir araya geldi.

Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocakları'nı Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocakları'nda ocak yönetimi ve gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Merkezi'nde Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, İl Başkanı Selim Koca, dernek yönetimi ve gençlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Gürkan'da, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberliği sağlayan, herkesi kucaklayan bir siyaset güttüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Malatya Büyükşehir Belediye başkanlığına aday gösterdiğini hatırlatan Gürkan, "Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde Öğretmenler Günü'nde bizim ismimizi açıkladığında bize şöyle bir ifade kullandı. 'Bundan böyle belediye başkanlarımız sadece belli kümeleri, kesitleri değil, bütün toplumun yüzde yüzünü kucaklayacak tutum davranış sergilemelerini istiyorum.' Sayın Cumhurbaşkanımız bize adaylık görevini tevdi ettikten sonra bizde onun güvenine layık olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Gürkan, kenti geleceğe hazırlama noktasında vatandaşlarla el ele vererek çalışacaklarını anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:53 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Dönemine İlişkin Yayın İlkeleri Belirlendi AK Parti Seçim Çalışmaları İçin 1 Ocak'ta Sahaya İnecek

Son 10 Sezonda İlk Yarıyı 17. Sırada Tamamlayan Sadece Bir Takım Küme Düşmedi ABD Piyasaları Tarihin En Kötü Noel Arifesini Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 20:23:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürkan, Anadolu Selçuklu Ocakları'nı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]