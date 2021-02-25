Gürkan, belediye çalışanlarıyla istişare toplantısı yaptı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinin de katıldığı istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımların değerlendirildiği ve Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen istişare toplantısında Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler, devam eden ve ihale aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Başkan Gürkan, Malatya için yapılan hizmet ve projelerin önemlerine değindiği toplantıda, belediye personellerinin de bu konuda daima uyumlu ve birbirleriyle koordineli olması gerektiğini söyledi. Yapılan her işin önemine değinen Başkan Gürkan, belediye bünyesindeki daire başkanlıklarına bağlı çalışmalarla ilgili de bilgiler aldı. Gürkan, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak büyük işler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Biz bundan sonra daha büyük hamleler yapacağız. Malatya'yı kalkındırma, yenilenme ve tüm işlerin hızlı bir şekilde vatandaşa sunma hamlesini yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gurup toplantısında Malatya'yı Türkiye'ye örnek şehir göstermesi, bizim yükümlülük ve sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Buda her konuda daha da ilerleyeceğiz demek. Bizler devletin işlerini yaparak, vatandaşa hizmet ediyoruz. Dolayısıyla devletin işini geciktiremeyiz. İşlerimizi büyük bir titizlik ve ciddiyetle kısa zamanda yapmamız gerek. Bizler yaptığımız proje ve hizmetleri çoğaltarak hep birlikte Malatya'mızı mazisine kavuşturacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda 2021 yılı yatırım ve hizmetlerinin de konuşulduğu değerlendirilme ve istişare toplantısında, Başkan Gürkan, hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

İstişare toplantısının ardından Gürkan tarafından Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet sürelerini tamamlayarak, emekli olan personellerden Hasan Tekin, Mustafa Yıldırım, Abdulkadir Özdemir, Ahmet Boztepe ve Erdal Arıca'ya plaket verildi. - MALATYA