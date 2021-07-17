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Gürkan, canlı hayvan pazarında inlemelerde bulundu - Son Dakika

Gürkan, canlı hayvan pazarında inlemelerde bulundu

17.07.2021 12:30
Gürkan, canlı hayvan pazarında inlemelerde bulundu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Gürkan, " Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarı'nda üreticimizin, tüccarımızın ve vatandaşlarımızın rahat bir ortamda alış ve satış işlemlerini yapması için gerekli önlemleri aldık ve çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Malatya'nın hareketli yerlerinden biri olan Canlı Hayvan Pazarı'nda Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri tarafından gerekli tedbirler alındı. Vatandaşların kurban alış ve satışlarını rahatlıkla yapabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi veteriner ekipleri, Hayvan Pazarı'nda hizmetlerini sürdürürken, trafik sıkışıklığının yaşanmaması ve düzenli trafik akışı olması için Büyükşehir Belediyesi ulaşım ve zabıta ekipleri de yoğun bir şekilde görev yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret edip, hayvan sahipleri ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Gürkan, satışı yapılan kurban pazarlığına da dahil oldu.

Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Canlı Hayvan Pazarı'nı her sene ziyaret etmesinden dolayı memnun olduklarını söyledi. Kırma, " Evlerin eksiklikleri olduğu gibi kurumlarında bazen eksiklikleri olur. Ancak Başkanımız her zaman söylediği şeyleri yapmıştır. Başkanımızın söylediklerine ve yapacaklarına inanıyoruz. Başkanımız çiftçilerimize ve üreticilerimize sahip çıkıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramının sağlıklı ve huzurlu bir şekilde kutlanmasını Cenabı Allah'tan niyaz ettiğini söyleyen Başkan Gürkan, " Hemşerilerimizin Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Daha nice Kurban Bayramlarına sağlıklı, huzurlu bir şekilde girmelerini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Malatya'nın her kurumu, her kuruluşu bizimdir. Bizlerde her zaman özellikle Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarı'mızı Ramazan başkanla birlikte geziyoruz. Üreticimizin, satıcımızın, tüccarımızın, alıcımızın veya kurban kesme durumunda olan vatandaşımızın problemleri ve sıkıntılarını bizzat yerinde gözleyip, inceleyerek varsa bir sıkıntısı ilgili birimdeki arkadaşlarımıza gerekli talimatları verme noktasında inlemelerimizi yapıyoruz. Var olan problemleri çözme noktasında veya durumu daha da iyileştirme noktasında neler yapılması gerektiğini değerli Ramazan başkanımızla, üreticilerimiz ve tüccarlarımızla birlikte işleri çözmeye gayret ediyoruz. Tüccar arkadaşlarımızın sorunları ve isteklerini kendilerinden dinledik. Şuanda pazarımızda küçükbaş hayvanların daha ağırlıkta satışının yapıldığı ifade edildi. Büyükbaş hayvanların da çoğunluk satışı besilerde gerçekleştirildiği için artık besilerde de bir Pazar kurulma aşamasına gelinmiş. Canlı Hayvan Pazarı'nda bulunan vatandaşlarımıza problemlerin olduğu alanlarda sorunların çözüleceğini ifade ettik ve hayırlı pazarlar olmasını diledik. Özellikle pandemi sürecinde bayramları buruk yaşadık. İnşallah bundan sonra Covid-19 hastalığını insanlığın yakasından kurtarırız diye düşünüyorum. Vatandaşlarımızın eski günlerde olduğu gibi hoş sohbetlerle, güzel bayramlar geçirerek bir arada olmalarını temenni ediyorum. Canlı Hayvan Pazarı'na geldiğimizde güzel bir pazarlık ortamı vardı ve bizde pazarlığa aracılık etmiş olduk. Hayırlı pazarlar olmasını diledik. Ben hemşerilerimizin Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

Gürkan, canlı hayvan pazarında inlemelerde bulundu
Gürkan, canlı hayvan pazarında inlemelerde bulundu
Gürkan, canlı hayvan pazarında inlemelerde bulundu
Gürkan, canlı hayvan pazarında inlemelerde bulundu

Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı, Malatya, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gürkan, canlı hayvan pazarında inlemelerde bulundu - Son Dakika Ekonomi


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