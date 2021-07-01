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Gürkan, Çayırköy'de vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Gürkan, Çayırköy'de vatandaşlarla bir araya geldi

01.07.2021 15:29
Gürkan, Çayırköy'de vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt İlçesine bağlı Durulu, Fatih, Kuşdoğan ve Çayırköy mahallelerine yapılan 17 kilometrelik asfalt çalışmalarını inceleyerek, Çayırköy Mahallesi'nde bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt İlçesine bağlı Durulu, Fatih, Kuşdoğan ve Çayırköy mahallelerine yapılan 17 kilometrelik asfalt çalışmalarını inceleyerek, Çayırköy Mahallesi'nde bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Malatya merkez ve ilçelerinde yol bakım onarım ve asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt İlçesine bağlı Durulu, Fatih, Kuşdoğan ve Çayırköy mahallelerinde yapılan çalışmalarını tamamladı. Mahallelere yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürkan'a Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Daire Başkanları, muhtarlar ve mahalle sakinleri eşlik etti.

"Başkanımız şehrimize daha güzel hizmetler getirecek"

Çayırköy Mahallesi'nde muhtarlar ve bölge halkıyla bir araya gelen Başkan Gürkan'ın yaptığı ziyaretten dolayı memnun olduklarını söyleyen Çayırköy Mahallesi Muhtarı Müslüm Özdemir, " Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Her istediğimizi ellerinden geldiği kadar yapıyorlar. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren Başkan Gürkan'ın performansına muhtarlar olarak şahit olduklarını belirten Yeşilyurt ilçesi Muhtarlar Dernek Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz, " Büyükşehir Belediye Başkanımızı Çayırköy Mahallemize davet ettik. Bölgemizde bulunan mahalle muhtarlarımızla birlikte Sayın Başkanımıza talep ve isteklerimizi sunduk. Biz başkanımızın Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte de şehrimizde hizmet etmesini muhtarlar olarak istiyoruz. İnşallah başkanımız çalışmalarını daha fazla artırarak bölgemize, şehrimize daha güzel hizmetler getirecek buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt İlçesinde ve mahallelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise, " Yeşilyurt ilçemizde geçtiğimiz yıl Porga bölgesinde 25 km'ye yakın asfalt çalışmalarımızı bitirdik. Kadiruşağı, Seyituşağı, İkizce ve Atalar bölgelerinin asfaltını 25 kilometrelik kısmını yeniledik. Şuanda Yalınkaya bölgemiz var. En son mahallemiz. Bölgenin mıcırını çekiyoruz inşallah 10 günlük süre içerisinde çalışmalarını bitireceğiz. Yine Yeşilyurt ilçemize ait Durulu, Fatih, Kuşdoğan ve Çayırköy bölgelerimizde şuanda asfalt özelliğini kaybeden yollarımızda bakım onarım ve ikinci kat çalışmalarını yaptık. Aynı zamanda mahalle içlerinin çalışmalarını da tamamladık. Yeşilyurt ilçemiz sınırları içinde olan ve Suriye kampı denilen bölgenin de asfaltını tamamen yeniledik. Toplamda 17 km asfalt çalışmalarını bitirdik. Şuanda Durulu bölgemizde 2 km serme ve sıkıştırma çalışmalarını yapıp bu hafta asfaltını tamamlamış olacağız. Yaptığımız çalışmalarla Yeşilyurt İlçemizde sıkıntılı fazla bir yerimiz kalmamış olacak" açıklamalarında bulundu.

"Hemşerilerimize ne kadar minnet duysak azdır"

Malatya'da yüzde 90'a yakın bir oranda kırsal kesimlerde dahil olmak üzere yolların asfaltlandığını belirten Başkan Gürkan, " Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Bizim milletimiz kadirşinas bir millettir. Asil bir millettir. Alicenap bir millettir. Bizim yaptığımız hizmetler esasında eskiden gelmesi gereken hizmetlerdir. 20. yy'ın hizmetleridir. Biz halkımıza hizmet ediyoruz buna minnet duyuyor halkımız. Dolayısıyla biz hemşerilerimize, halkımıza ne kadar minnet duysak azdır. Ben bu anlamda Çayırköy halkımıza ve bölge halkımıza, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz şehrimizin dört bir yanının hizmetle tanışması, geç kalınmış hizmetlerin biran evvel vatandaşımızın ve hemşerilerimizin ayağına götürülmesi gayreti ve çabası içerisindeyiz. Göreve geldiğimizde iki yıl içerisinde susuz, kanalizasyonsuz, yolsuz ve atıkların akarsulara karıştığı hiçbir yer olmayacak dedik. Geldiğimiz noktada bugün yüzde 90'a yakın köy yolları da dahil asfaltlandı. Çoğu yerlerde mezra yolları, mahalle yollarının ilçe belediyelerine ait olan kısımlarına kadar sıcak asfalt ile tanıştı.

Bir taraftan da binlerce km altyapı çalışmaları kırsal kesimlere yapılıyor. Diğer taraftan bütün ilçelerimize 12 tane arıtma tesisi ihalesi yapıldı. Arıtma tesisi ihalelerimizle birlikte akarsulara karışacak olan atık suları arıtarak kullanılabilecek hale dönüşmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda bütün ilçelerimize Katı Atık Aktarma İstasyonları kurarak ilçelerimizi çöp sahalarının metan gazından, yangından ve kötü kokudan kurtarıp çöpleri alıp şehir merkezine getirerek enerjiye dönüştürerek geri dönüşümleri temin ediyoruz. Dolayısıyla şuanda şehrimizin genelinde sadece Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın 85 şantiyesi var. Aynı zamanda yine MASKİ Genel Müdürlüğümüzün altyapı, su ve kanalizasyon şantiyeleri var. Kültür Daire Başkanlığımız kültürel sosyal etkinlikler, meydan düzenlemeleriyle ilgili, kültür merkezleri ve mahalle ziyaretleriyle ilgili, Çevre Koruma ve Kontrol

Daire Başkanlığımız Malatya genelinde ilaçlama, çevre düzenlemeleri ve doğanın korunmasıyla ilgili bütün çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz. Yapılan çalışmaların Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Birçok alanda hizmetimiz var ve yetişebildiklerimize temsil noktasında ziyaretler yapıyoruz. Her noktada çalışmalarımız devam ediyor. Yine Çayırköy ve bölgeye yapılan hizmetlerimizin de halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Çayırköy güzel ve güzide bir mahallemizdir. Özellikle Çayırköy mahalle sakinlerimiz muhtarımız ve azalarım birlik beraberlik içerisinde güzel bir tablo sergiliyorlar. Bu tablodan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz Malatya'da birlik beraberlik ve dayanışmanın, her görüşte ve düşüncedeki hemşerilerimizin bir arada olduğu ve Malatya paydasında birleştiği, Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında hemfikir olduğu örneğini Türkiye'ye rol model yapmak durumundayız. Şuanda açık ara öndeyiz. Malatya örneği artık Türkiye'nin her kesiminde ve her yerinde. Ankara'nın her platformunda tartışılan, konuşulan ve örnek alınan bir duruma geldik. Bu tabloyu bizlere yaşatan bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Gürkan, Çayırköy'de vatandaşlarla bir araya geldi
Gürkan, Çayırköy'de vatandaşlarla bir araya geldi
Gürkan, Çayırköy'de vatandaşlarla bir araya geldi
Gürkan, Çayırköy'de vatandaşlarla bir araya geldi

Yeşilyurt, Hisarcık, Malatya, Fatih, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gürkan, Çayırköy'de vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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