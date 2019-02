Gürkan, Çöşnük Mahallesi Sakinleri ile Bir Araya Geldi

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ve AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Çöşnük Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Çoşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Gürkan, burada vatandaşların sorunlarını dinledi.



Çöşnük Dayanışma Derneği'nde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkan Vekili Basri Kahveci, Çöşnük Mahallesi'nde yüksek bir oranda oy beklediklerini belirterek, "Çöşnük her zaman yanımızda oldu. Bu iyilik hareketi, Başkanımın tabiri ile erdemler hareketi, bu Türkiye'ye hizmet etme noktasında Allah'ın keremine şükür yaptığı hizmetlerle Türkiye'de ve dünyada AK Parti'ye sesler getirdi. AK Parti'nin kurulmasından bu yana Çöşnük her zaman yanımızda olmuştur, her daim haklılar ve iyilik hareketinin yanında olmuştur. 2014 yılında bu güzel mahalle, yüzde 77 oranında mahalli seçimlerde bize oy vermiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 85 üzerinde oy vermiştir. Bizler teşkilat olarak bunun farkındayız. Aralık ayıdan beri 31 Mart'taki yerel seçimler hazırlığını yapıyoruz. Bizler Battalgazi'deki vatandaşlar olarak bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, hem Büyükşehir Belediye Başkanımızı her yerde, hem de AK Parti davasını her yerde savunacağız ve Türkiye rekoru kıracağız" dedi.



AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise, Çöşnük Mahallesi'ne önemli hizmetlerin yapıldığını belirterek, "Çöşnük bu 5 yıllık döneminde gerçekten güzel hizmetler almış oldu. Türkiye'de örneği olmayan Yaşam Merkezi'ni sağ olsun Başkanım Çöşnük'e kazandırmış oldu. Bu yönüyle mahallemize kazandırmış olduğu bu güzel eserden dolayı kendilerine şükranlarımızı ifade ediyoruz. Yeşil alandan bahsedildi. İnşallah bundan sonra en güzel yeşil alan Çöşnük'te olacak. İnderesi'nde Milli Parklar Müdürlüğü'nün bulunduğu 900 dönüm yeşil alan Çöşnük mahallemize kazandırılacak. Malatya'da bu büyüklükte herhalde bir yeşil alan yeri yok diye biliyorum. Çöşnük Mahallemize gerçekten bugüne kadar güzel hizmetler yapılmış oldu. Elbette bundan sonra da hizmet yapmaya devam edeceğiz. ve inanıyorum ki Çöşnük doğuda yani Battalgazi bölgemizde en prestijli mahallelerimizden biri. Zaten prestiji bundan sonra da kat kat artacak diye düşünüyorum. Önümüzde 31 Mart seçimleri var. 31 Martta Çöşnük'te en yüksek oyu gerek Battalgazi olsun, gerek Büyükşehir için olsun, en büyük oy oranını Çöşnük'ten bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan da, Çöşnük Mahallesi'nin önemli sorunlarını çözmenin yanı sıra Türkiye'nin en önemli Sosyal Yaşam Merkezlerinden birini Çöşnük Mahallesi'ne kazandırdıklarını belirterek, "Çöşnük biz gelemden önce hakikaten sıkıntılı bir yerdi. Bütün yolları, alt yapısı, üst yapısı hakikaten vahamet içerisindeydi. Biz buraya geldikten hemen sonra, şehirle ilgili genel anlamda planlama yaptık ve Battalgazi bölgesindeki 102 mahalle ile birlikte Çöşnük Mahallemizin yollarını, elektrik aksamını, trafik aksamını, Telekom'la ilgili, doğalgazla ilgili çalışmalarını yaptık, şükür bitirdik. O konuda problemimiz yoktur. Çöşnük mahallemize hakikaten Türkiye'nin en büyük spor merkezlerinden bir tanesini yaptık. Şuanda bizim asfaltsız bir tarla, bahçe yolu kalmadı, hepsi yapılmış. Malatya'nın en temiz ilçelerinden biri Battalgazi'dir" diye konuştu. - MALATYA

