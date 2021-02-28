Gürkan'dan Bereketli Mahallesine ziyaret - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yazıhan ilçesi Bereketli Mahallesi'nde yapımı devam eden Cem Evi inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İnceleme gezisine Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ve bazı daire başkanları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın mahallelerini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Bereketli Mahalle Muhtarı Muharrem Aslan, "Mahallemizin ve yapımı devam eden Cem Evi'mizin bazı eksiklikleri var. Bu alanda kanalizasyon sorunumuz var. Bu sıkıntılarımıza destek vereceğinize inanıyorum" dedi.

Malatya genelinde yoğun bir şekilde hizmet çalışması yürüttüklerini belirten Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya genelinde hizmet ve yatırımlarımıza devam etmekteyiz. İlçelerimizde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmekte. Hizmet üretirken hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlarımızın istek ve taleplerini aynı hassasiyetle değerlendirmekteyiz. Bereketli Mahallemizde yapımı devam eden Cem Evi inşa büyük oranda tamamlanmış. Muhtarımız bazı eksikliklerden bahsetti Büyükşehir Belediyesi olarak bu eksiklikleri ilgili Daire Başkanlıklarımız ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından giderilecektir" şeklinde konuştu. - MALATYA