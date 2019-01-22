Gürkan'dan, CHP Adayı Gökçek' A Ziyaret

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe'ye iadeyi ziyarette bulunan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Hepimiz Malatya'nın daha güzel, daha çağdaş, daha modern bir şehircilik anlayışı ile tanışması için yollara koyulduk" dedi.

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe'ye iadeyi ziyarette bulunan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Hepimiz Malatya'nın daha güzel, daha çağdaş, daha modern bir şehircilik anlayışı ile tanışması için yollara koyulduk" dedi.



CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe'yi ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu ifade etti. Demokrasinin önemli olduğunu kaydeden Gürkan, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe beyi ziyaret etmek maksadıyla buradayım. Kendileri bizim uzun zamandır dostumuz olan ve geçtiğimiz günlerde de hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu. Biz bugün hem iadeyi ziyaret olarak da kabul edilebilir, hem de kendisine hayırlı olsun temenni ve dileğinde bulunmak amacıyla da burada bulunuyoruz" şeklinde konuştu.



Siyasi partilerin demokrasinin temel unsurları olduğunu dile getiren Gürkan, "Siyasi partilerin hepsi devletine, milletine ve ülkesine insana hizmet etmek için vardır. Netice itibariyle Malatya'da tatlı bir rekabet vardır, çalışma vardır. Hepimiz Malatya'nın daha iyi, daha güzel, daha çağdaş, daha modern bir şehircilik anlayışı ile tanışması ve insanlarımızın daha huzurlu, daha mutlu bir şehirde yaşaması gayreti ve çabası ile bu yollara koyulduk" ifadelerini kullandı.



Malatya'ya hizmet etme gayreti ve çabası içerisinde olduklarını ifade eden Gürkan, "Cumhurbaşkanımız 24 Kasım 2018'de saat 14,00 de bize bu görevi tevdi etti. Aldığımız bu görevi inşallah yerine getirme noktasında Malatya'mızdaki vatandaşlarımızın teveccühünü kazanarak, bu memlekete hizmet etme noktasında gayret ve çaba göstereceğiz. Soner beye de aynı bu şekilde bir görev kendilerine tevdi edildi. Kendileri de ortak payda Malatya'yı daha iyi, çağdaş, modern bir şehircilik anlayışı ile tanıştırmaktır. Bizim gayemiz amacımız budur. Netice itibariyle siyasi partiler demokrasinin temel unsurlarıdır. Önemli olan birliğin, beraberliğin, kardeşliğin kazanması olgusudur. Bizler bu şehrimizde bir seçim startı verip, seçim atmosferine girerken seçiminde Malatya'da bir rol model olmasını ve örnek bir seçim çalışmasını arzuluyoruz. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, sevginin, barışın ve demokratik anlayışın insanların zihnine hakim olduğu bir seçim anlayışı içerisinde seçimin cereyan etmesini istiyoruz" diyerek, Gökçe'ye başarı dileklerinde bulundu.



CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Malatya'da toplumsal barışın üst noktada olması gereken ortak aklın, ortak zihnin, istişarelerin en üst noktada olması gereken bir seçim arzuluyoruz. Toplumumuzun kutuplaşmadan uzak, birlik, beraberlik içerisinde, huzur içerisinde, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hepimizin ortak değeri olan bu Malatya'mıza birlikte hizmet etme noktasında bir yola çıktık" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde toplumun bütün kesimini kucaklayan bir yapı içerisinde olacaklarını ifade eden Gökçe, "Herkesle birlikte ortak değerlerimize sahip çıkacağız. Sayın başkanımızın söylediği gibi söylemiş olduğu birlik ve beraberlik her şeyin üzerindedir. Bizim ortak amacımız Malatya'dır. Görünüyor ki Selahattin Gürkan ile Soner Gökçe olarak bu yarışta ikimiz olacağız. Bu anlamda her ikimize de önemli sorumluluklar düşüyor. Açıklamalarımızın, söylemlerimizin Malatya'nın birlik ve bütünlüğüne çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.



31 Mart'ta yapılacak seçimlerden bir gün önce Gürkan ile el ele Malatya'nın menfaatine, yüreğine mesaj vermek adına Malatya sokaklarında yürümeyi açıkladığını da anımsatan Gökçe, "Bugünde sayın başkanımıza bir kez daha ilettik. Bu seçimi ben kazanırsam sayın başkanımızın tecrübelerinden, projelerinden tabi ki istifade etmek isteyeceğim, eğer ben kaybedersem, çok uzun zamandır Malatya'mızın ihtiyaç duyduğu projelerimizin hepsini sayın başkanımıza tevdi edeceğim. Umarım güzel, birliğimizi, bütünlüğümüzü içeren, toplumsal barışı sağlayan bir seçim dönemi olur" diye konuştu. - MALATYA

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