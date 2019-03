Gürkan'dan Destek Talebi

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Malatya'da güzel bir tablo var.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, "Malatya'da güzel bir tablo var. Bu tabloyu güzel bir şekilde değerlendirip, sandığa yansıtır ve sandıktan da güçlü bir şekilde çıkarsak, bütün hizmetler bir an evvel yapılmasında o ses, yukarıya güçlü bir şekilde seda eder. O yüzden ben sizlerden oy isterken Malatya halkı adına ve sizlerin istikbali ile Malatya'mızın geleceği için istiyorum. Önce Malatya sonra Türkiye için sesimiz güçlü bir şekilde çıkacak, medeniyet, ilim, irfan ve kahramanlık destanlarının yazıldığı Malatya'da hep birlikte yeni bir tarih yazacağız" dedi.



Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Özsan Sanayi Sitesi'nde esnafları ziyaret etti. Esnafların yoğun ilgisi altında ziyaretlerde bulunan Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin önemine dikkat çekerken, esnaflar ise 'tam destek' vereceklerini ifade ettiler.



Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan daha sonra MTTB Genel Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar ve AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ile birlikte Özsan Sanayi Sitesi'nde esnaflarla düzenlenen toplantıya katıldı.



Davul-zurna ve halk oyunları ekibiyle karşılanan Gürkan'a, esnaflar büyük ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, esnafları her zaman önemsediğini ifade etti.



Gürkan, Özsan Sanayi Sitesi'nin taşınması noktasında sanayicilerle bir araya geldiklerini ve istişarede bulunduklarını belirterek, "Bir sanayici arkadaşımız, 'Eskiden Kayseri'den, Gaziantep'ten,Kahramanmaraş'tan müşteri gelirdi ancak şuan dükkanlarımızın fiziki yapıları uygun olmadığı için gelmedikleri gibi, dışarı gitme durumu var' dedi. Bu yapıyı bir an evvel tersine çevirmemiz gerekiyor. Kendimizi yenilemediğimiz zaman geriye ricat ederiz. Dolayısıyla bazı sorunları açık, berrak, şeffaf şekilde değerlendirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde Altay Kışlası'yla ilgili bir talep var. Cumhurbaşkanımıza da bu talebi milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte ilettik. Altay Kışlası'nda sizlerin ihtiyaç duyduğu alandaki yeri alarak, bu problemi el birliğiyle çözeceğiz" dedi.



Cenabı Allah'ın Malatya'ya bir rahmet bağışladığını dile getiren Gürkan, "Her yerde bir bayram havası içerisinde seçim süreci var. Herkes bizi kucaklıyor. Bu tablo bizim şahsımızı şımartacak bir tablo değil, aksine sorumluluğumuzu daha da artıracak, tevazuumuzu daha da genişletecek. Bu tabloyu güzel bir şekilde değerlendirip, sandığa yansıtır ve sandıktan da güçlü bir şekilde çıkarsak, bütün hizmetler bir an evvel yapılmasında o ses, yukarıya güçlü bir şekilde seda eder. O yüzden ben sizlerden oy isterken Malatya halkı adına ve sizlerin istikbali ile Malatya'mızın geleceği için istiyorum. Önce Malatya sonra Türkiye için sesimiz güçlü bir şekilde çıkacak, medeniyet, ilim, irfan ve kahramanlık destanlarının yazıldığı Malatya'da hep birlikte yeni bir tarih yazacağız" şeklinde konuştu.



Gürkan, Malatya'da oluşan güzel tablonun sandıklara güçlü bir şekilde yansıyacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Malatya'da çok güzel bir tablo var. Türkiye'nin 81 ilinde böyle bir tablo yok. Şuanda Türkiye'de herkes Malatya'yı konuşuyor. Bizim bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyelim. Çünkü Malatya'daki bu birlik ve beraberlik ile cumhurbaşkanımızın 'gönül belediyeciliği' diye taçlandırdığı belediye hizmetlerinin sadece Malatya ölçeğinde değil, Türkiye ölçeğinde rol modeli Malatya olma şansını öne çıkartmıştır. Bu tabloyu ve fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Bu kapsamda 31 Mart'ı çok önemsiyoruz. Bizim çıktığımız bu yol, Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama yoludur. Nefsimizi tatmin ederek, insanlara tahakküm etme olgusu içerisinde hiç olmadık, olmayacağız. Pusulamız; amaç için her yolu mubah gören, nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmayacak. Pusulamız; çalışmanın, gayret etmenin azim duygusu içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şeffaf ve berrak olacağız. Milletin kör kuruşuna sahip çıkacağız. Sürdürülebilir ve denetlenebilir bir yönetim anlayışını milletimize vaat ediyoruz. Gönül belediyeciliğinin temayüz ettiği yer Malatya olacak. Gönül belediyeciliğinin destanını Malatya yazacak. Bunun kahramanları da sizler olacaksınız, bu coğrafyanın insanları olacak. Bu noktada herkesin sandıklara gitmesini ve güçlü bir şekilde oylarını vermesini istiyorum. Ben şimdiye kadar oy isteyerek belediye başkanlığına gelmedim. İlk defa bu seçimde oy istiyorum. Bu dönem hem memleketimin insanı Malatya için hem de ülkemin insanı ve selameti için sizlerden oy istiyorum."



Özsan Kooperatifi Başkanı Şemsettin Alkan da "Altay Kışlası'nda 3 bin dönüm daha alırsak, 6 bin dönüme yerimizi yapacağız. En kısa zamanda da taşınacağız" ifadelerini kullandı.



TESK Yönetim Kurulu Üyesi Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin ise "Esas önemli olan konumuz; artık şehrin göbeğinde küçük sanayi sitelerinin şehrin dışına taşınma zaruriyeti vardır" dedi.



AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder de "31 Mart'tan sonra Battalgazi'de yükseklere çıkarılmış olan bayrağı devralıp, daha ileriye taşımak istiyoruz. Birinci vazifemiz esnafımızın yanında durmak, esnafımızın dertleriyle dertlenip, onlarla hemhal olmaktır. Esnafımız kutsi bir vazifeyi yerine getiriyor. Sanayi sitesinde arkadaşlarımızın işyerleri genel olarak Yeşilyurt bölgesinde bulunuyor. Bazı küçük sanayi sitesi olan esnafımızı Battalgazi bölgemize götürüp, onlara hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan, İstanbul İçin 500 Bin İstihdam Açıklaması

Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi