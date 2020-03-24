Gürkan'dan ekmek fabrikasına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürkan'dan ekmek fabrikasına ziyaret - Son Dakika

Gürkan'dan ekmek fabrikasına ziyaret

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye iştiraklerinden Malatya Ekmek Gıda Sanayi A.Ş Ekmek Fabrikasını (MEGSAŞ) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gürkan'dan ekmek fabrikasına ziyaret, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye iştiraklerinden Malatya Ekmek Gıda Sanayi A.Ş Ekmek Fabrikasını (MEGSAŞ) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bizlerin vatandaşlarımıza bu hastalıktan ve virüsten korunma ile ilgili ön tedbirleri alma ve aldırmak gibi sorumluluklarımız var. Devletimiz ve hükümetimiz Türkiye genelinde gerekli önlemleri alıyor. Bizlerde yerel olarak bunları hangi esas ve usul ile uygularız onun çabası içerisindeyiz. Sosyal medyada provakatif ifadelere itibar edilmemesini vatandaşlarımızdan istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.


Gürkan, MEGSAŞ Ekmek Fabrikasında günde 75 çeşit farklı ürün üretildiğini belirterek, talep olması durumunda üretimi artırabileceklerini ifade etti.


Gürkan, "Vatandaşlarımız tedirgin olmasınlar, herhangi bir un sıkıntımızda bulunmamaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ekmek fabrikamızdaki üretimimizi arttırabiliriz" şeklinde konuştu.


MEGSAŞ çalışanlarının 65 yaş ve üzerindeki, hasta veya evinden çıkmak istemeyen vatandaşların ekmeklerini evlerine servis edeceğini kaydeden Gürkan, "Vefa konsepti içerisinde de kaymakamlarımız, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, (MEGSAŞ), Belediye Sosyal Tesisleri (BELSOS) ve Esenlik Şirketi ortak ve koordine içerisinde bir çalışma içerisindeler. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için Whatsapp Çağrı ve sipariş hattı 0549 768 65 65 ve 0530 465 44 44 nolu telefon numaralarına ulaştıklarında siparişleri evlerine kadar getirilecektir. Buradaki amacımız, vatandaşlarımız evinde otururken onların ilaç, yemek, ekmek gibi ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında devlet ve yerel yönetim olarak elimizde gelen gayret ve çabayı göstermektir. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerimiz toplumun faydasına ve menfaatleri için kurulmuş şirketlerdir" diye konuştu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:15 Kaynak: İHA

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