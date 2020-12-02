Gürkan'dan Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Gürkan'dan Engelliler Günü mesajı

02.12.2020 17:46
Gürkan'dan Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında, 3 Aralık tarihinin "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edildiğini ve bu günün her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Başkan Gürkan mesajında, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır şekilde hizmet almalarını sağlamayı, öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyor, bütün yatırım ve hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımıza uygun bir şekilde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Belediyemiz Engelliler Kayıt Sisteminde 4340 engelli kardeşimiz bulunmaktadır. Kernek Külliyesinde bulunan Engelliler Koordinasyon Merkezimiz de engelli vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kursların yanı sıra EKPSS eğitimleri de verilmektedir. Tekerlekli Sandalye kullanan engelli vatandaşlarımız için Tekerlekli Sandalye Bakım Atölyemiz bulunuyor. Bu atölyenin yetersiz kalması nedeniyle de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırladığımız 1 milyon 200 bin TL bütçeli "engelli araçları için tamir ve bakım istasyonu" başarılı bulunmuş ve hibe almaya hak kazanmıştır. Uygun görülen bu projemiz ile mevcut atölyemiz baştan sona yenileniyor ve büyütülüyor. Böylece engellilerimizin çok önemli bir sorunu çözüme kavuşturulmuş oluyor. Ayrıca, engellilere göre özel dizayn edilmiş minibüslerimiz ile ilimiz genelindeki engelli kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Öte yandan Kent Konseyimiz Engelliler Platformu tarafından da yıl boyunca engelli vatandaşlarımıza yönelik etkinlikler düzenleniyor olmakla birlikte, son bir yıldır yaşadığımız Covid 19 salgını nedeniyle bu etkinlikleri gerçekleştiremiyoruz. İnşallah en kısa sürede Covid 19 salgını sona erer ve bizler de planlamış olduğumuz programları birlikte düzenleriz. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, kendileri ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Gürkan'dan Engelliler Günü mesajı

Dünya Engelliler Günü, Selahattin Gürkan, Engelli, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan'dan Engelliler Günü mesajı - Son Dakika


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