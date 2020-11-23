Gürkan'dan itfaiyeye tam not - Son Dakika

Gürkan'dan itfaiyeye tam not

23.11.2020 17:01
Gürkan'dan itfaiyeye tam not, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yapılan İtfaiye Merkezi'ni ziyaret ederek, itfaiye personelleriyle bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yapılan İtfaiye Merkezi'ni ziyaret ederek, itfaiye personelleriyle bir araya geldi. İtfaiye Daire Başkanlığı adına vatandaştan sürekli takdir ve teşekkür aldıklarını belirten Gürkan, personele yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya teşrifleriyle birlikte açılışların gerçekleştiği tören alanı olan İtfaiye Merkezi, olay ve yangınlara kısa zamandaki müdahalesiyle taktir topluyor. İtfaiyecilerin özverili çalışmasından dolayı personele teşekkür ziyaretinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, itfaiye erlerinin talep ve isteklerini dinledi. Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve ilgili şube müdürleri eşlik etti.

Başkan Gürkan, yeni hizmet binasının her türlü imkan ve ihtiyaçların karşılandığı bir merkez olduğunu belirtti. Gürkan, "İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gördüğüm tabloda güzel bir uyum var. Birbirinizle olan dayanışmanız beni mutlu etti. İtfaiye teşkilatımızın özellikle yangın, deprem, kaza, su altı kurtarma vb. anlamda müdahalelerin çok seri ve sonuç odaklı olduğunu görüyoruz. Şimdiye kadar daire başkanlığımızdan vatandaş anlamında herhangi bir şikayet almadık. İtfaiye teşkilatımız hep takdir ve teşekkürle yad ediliyor. Bu da itfaiye teşkilatımızın ne kadar düzenli olduğunun, ne kadar intizamlı bir şekilde çalıştığının göstergesidir. Aynı zamanda sürdürülebilirlik anlamında eğitim faaliyetlerini sürekli itfaiye teşkilatı olarak yapıyorsunuz. Şuanda da modern anlamda bir binaya sahibiz. Yeni araçlar noktasında ilgili arkadaşlara talimat verdik ve bir kısmının da talepleri zaten yapıldı. Malatya'mızda önemli olan bir yangının bir felaketin olması değil, olmadan onun önleminin alınmasıdır. Malatya'yı iyi bilen bir teşkilata sahibiz. Hem iş hayatınızda hem de aile hayatınızda huzurlu ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum. Biz personelimizi kendi ailemizin ferdi olarak görüyoruz. Bu şekilde görmezsek yönetici anlayışı içerisinde de olamayız. Bu anlamda sizler Büyükşehir Belediyesi ailesinin bir külfetisiniz. Malatya'nın fertlerisiniz. Dolayısıyla bu şehrin fertleri olan birbirlerine sımsıkı sarılacak, birbirlerine her konuda destek olacak, kendi yaptığı işlerde de başarı grafiğini bir segment daha yukarı taşımak anlamında gayret göstereceksiniz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Gürkan'dan itfaiyeye tam not
Gürkan'dan itfaiyeye tam not

İtfaiye Daire Başkanlığı, Selahattin Gürkan, Malatya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan'dan itfaiyeye tam not - Son Dakika


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