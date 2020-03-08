Gürkan'dan kadınlara karanfil - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürkan'dan kadınlara karanfil - Son Dakika

Gürkan'dan kadınlara karanfil

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının bayan temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Gürkan'dan kadınlara karanfil, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının bayan temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.


Şelale Lokantasında 8 Mart Pazar Günü düzenlenen ve Gürkan'ın verdiği kahvaltı programına, Vali Aydın Baruş'un eşi Nagehan Baruş, Belediye Başkanı Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan, il protokolü eşleri, kadın STK başkanları ve temsilcileri katıldı.


Kadınlara tek tek karanfil hediye eden ve konuşmasında Kadınlar Günü'nün sadece bir gün ile sınırlandırılamayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Kadınlar Gününün yılın 365 gününe teşmil edilmesini temenni ediyorum. Kadınlarımızın hak ve hukukunu ödeme noktasında baktığımız zaman, hak ve hukukları ödenemez. Onun içindir ki Cenab-ı Allah 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'de hadislerinde diyor ki 'Annendir, annendir, annendir. Sonra baban, sonra yakın akraban'. Şairler de 'Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz', 'Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar' derler. Dolayısıyla annelik çok önemli, anneliği de hakkıyla yerine getirebilmek de çok daha önemlidir. Yine Peygamber Efendimiz, 'Bir anne sabi çocuğunu eğer küçük iken kaybetmiş ise o, ona şefaatçi olur', 'Üç kızını gelin eden annenin mekanı Cennet olur' buyurmaktadır. Dolayısıyla annelik hem dinimizde, hem milli tarihimizde, hem de insanlık tarihinde önemli bir unsurdur" dedi.


Kadınlara seçme ve seçilme hakkının batı dünyasından çok önceden ilk olarak Türkiye'de verildiğini dile getiren Başkan Gürkan, "Cumhuriyetimizle birlikte kadınların hem seçme, hem seçilme hakları açısından, hem de toplumsal açıdan sosyal ve ekonomik hayatın içine girmesi açısından önemli bir merhale kat edilmiştir. Biz basen medeni unsurlar olarak gördüğümüz batı devletleri ve batı normları diye tabir ettiğimiz normların çok daha öncesinden 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı ilk kez Türkiye'de verilmiştir" ifadelerini kullandı.


Gürkan son olarak, "Hanımlar naif insanlardır. Dolayısıyla biz erkeklere düşen de o naifliğe, o zarafete, o inceliğe zarar vermememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben tekrar Kadınlar Gününüzü kutluyorum, tebrik ediyorum. Kadınlarımızın da hem sosyal hayatta, hem siyasi ve ekonomik hayatta, hem de kültür hayatında aktif rol almasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Dünya Kadınlar Günü, Selahattin Gürkan, Malatya, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:51 Kaynak: İHA
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