Gürkan'dan kuzey kuşak yolu müjdesi - Son Dakika

Gürkan'dan kuzey kuşak yolu müjdesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak Yolunun en önemli ve zor etaplarından biri olan 725 metrelik Taştepe-Hanımınçiftliği hattında, kamulaştırılan yapıların yıkımına başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak Yolunun en önemli ve zor etaplarından biri olan 725 metrelik Taştepe- Hanımınçiftliği hattında, kamulaştırılan yapıların yıkımına başladı.

Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi

Toplam uzunluğu 22.5 kilometre olan ve mevcut Çevreyolu ile inşası devam eden Kuzey Çevre Yolu arasında kalan ve ulaşım açısından en güçlü alternatiflerden biri olan Kuzey Kuşak Yolunun bugüne kadar 12 kilometrelik bölümü açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları Mahalle muhtarları ile birlikte Kuzey Kuşak yolunun Taştepe-Hanımınçiftliği güzergahında kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığı alanda incelemelerde bulundu. 30 metre genişliğinde açılan Kuzey Kuşak Yolunun 725 metrelik Taştepe-Hanımınçiftliği etabında kalan 42 yapıdan 29'unu kamulaştıran Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarına başladı. Taştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç, "Mahallemiz adına inşallah hayırlı uğurlu olur. Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Kuzey Kuşak Yolu çevre yolunun Altına değer katacak

Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir de, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi şu anda Hanımınçiftliği Taştepe ve Melekbaba üçgeninde yapılan çalışmaların sevincini yaşıyoruz. Gerçekten bu Kuzey Kuşak yolu çevre yolunun altına değer katacak. Bu vesileyle Sayın Başkanım ve ekibine Melekbaba halkı ve bölge halkı adına hoş geldin diyorum. Kuzey kuşak yolunda Malatya'mıza ve mahallerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Çalışmalar tamamlandığında şehir içi trafiğimiz rahata kavuşacak"

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, " Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla Malatya'mızın özellikle Taştepe, Melekbaba, Hanımın çiftliği mahallelerimizin büyük bir hevesle sevinçle beklediği Kuzey Kuşak yolu çalışmalarının bir merhalesi bir aşamasını daha başlatmak üzere buradayız. Kuzey Kuşak yolu üzerinde bulunan yapıların kamulaştırmaları yapılarak yıkımları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar tamamlandığında hem şehir içi trafiğimiz rahata kavuşacak hem de daha yaşanılabilir standartları daha yüksek bir yol ağına kavuşulacaktır.

Ben bu vesile ile çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediye Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların da Malatya'mıza Melekbaba, Taştepemiz ile Hanımın çiftliğinde yaşayan hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Malatya trafiğini rahatlatacak düzenlemeler yapıyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bizler göreve geldikten hemen sonra özellikle çevre yolunun hemen altında ve mevcut tek arterli yola alternatif yolların yapılıp Malatya trafiğinin rahatlaması noktasında gerekli planlama ve düzenlemeler yaptık. İlk etapta 44 yıldan beri yapılmayan ve tek artere hapsedilen bir Malatya'ya alternatif Anadolu bulvarını yaptık ve açtık. Daha sonra güney alternatif yolunun kamulaştırılma işlemlerini başlattık. Yakınca'dan Mıhlıdut kısmına kadar süreci tamamlandı. Kamulaştırma ile ilgili ağaç bedelleri ödendi ve yol açıldı. Önümüzde ki yılın sonunda yapılıp bitirilecek. Kuzey Kuşak Yolu, kuzey çevre yolu biz bir taraftan hemen bir an evvel bitirilmesi noktasında ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Mülk sahibi olan vatandaşlarımızın ödemeleri başlatıldı ve yapılıyor. Hepsi de gönüllülük rızası esası temeli üzerine yürümektedir. Yani resmen girilip kamulaştırma söz konusu değildir. Muhakkak ikili ilişkilerle insanların rızalığıyla gerçekleştirilen bir kamulaşma çalışmaları yapılıyor. Burası toplam 22,5 km uzunluğunda bir yol biz Malatya'mıza geldiğimizde Malatya'nın birinci sorunu ulaşım ve trafikti. Şuan da bu aşağıya indi yani alternatif yol yapıldığından beri yüzde 30 -35 civarında azaldı. Kuzey çevre yolunun tamamlanması ile birlikte, Malatya'nın çevre yolu ulaşım ve trafik sorunu bitirilecektir. 2021 yılı sonunda kuzey kuşak yolunun yanında güney kuşak yolunun bitirilmesi noktasında da gerekli talimatları verdik. 2021 yılının sonunda kuzey kuşak yolu trafiğe açılacak vatandaşımız sağlıklı bir şekilde trafik seyrini gerçekleştirecektir. Malatya'mıza ve Malatyalılara hayırlı uğurlu olsun. Bu konu da emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı da tebrik ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Hanımınçiftliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan'dan kuzey kuşak yolu müjdesi - Son Dakika

Son Dakika

23:55 Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 20:21 Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı 18:30 17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:13 Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı 14:47 Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 07:21 Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
22:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 00:47:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürkan'dan kuzey kuşak yolu müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]