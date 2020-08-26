Gürkan'dan Malazgirt Zaferi mesajı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malazgirt Zaferi'nin 949'ncu yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Gürkan, Malazgirt Zaferi'nin 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşen eşsiz muharebenin adı olduğuna parmak basarak, "Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe olarak bilinmektedir. Malazgirt Meydan Muharebesi, Türk - İslam tarihi ile dünya tarihi açısından kısa ve uzun vadede belirleyici sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuş bir zaferdir. Savaştan sonraki on yıl içerisinde Müslümanlar Anadolu'nun Batı uçlarına kadar ulaşmış ve 1075 yılına gelindiğinde İznik merkezli Anadolu Selçuklu Devleti'nin temelleri atılmıştır. Bu zaferden sonra, İslam dünyasında Selçuklu sultanlarının liderliğini üstlendiği yeni bir devir açılırken, Bizans İmparatorluğu da 1453 yılında İstanbul'un fethine kadar devam edecek olan bir çözülme dönemine girmiştir. Anadolu'nun kapılarını bizlere açan Malazgirt Zaferinden, Anadolu'yu yine kendi aralarında paylaşmak isteyenlere karşı o günkü irade, ruh ve inançla karşı duran milletimizin başlattığı mücadele Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Büyük Taarruz ile sonuçlanmıştır.

Sultan Alp Arslan Anadolu'nun fethini başlatmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet bağımsızlığı yolunda önemli atılımlar gerçekleştirmiş, milletimizin önünü açmıştır" ifadelerine yer verdi.

Malazgirt Zaferi'nin, hem ümmetin birliğinin sembolü hem de ümmetin bir olduğu zaman ne kadar güçlü olduğunun sembolü olduğuna dikkat çeken Gürkan, "Dün Bizans safında, itilaf devletlerinin safında yer alan zihniyet, bugün de karanlık güçlerin safında yer almaktadır. Son yıllardaki birlik ve beraberliğimiz ile Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ve kararlığı da; ülkemizin terör belasından kurtulmasının, bölgesinin ve dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelmesinin en büyük göstergesi olmuştur. Malazgirt Zaferinin 949'ncu yıl dönümü vesilesiyle başta Sultan Alp Arslan ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu'yu bizlere Anayurt yapan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - MALATYA