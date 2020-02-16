Gürkan'dan MHP'ye iadeyi ziyaret - Son Dakika
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Gürkan'dan MHP'ye iadeyi ziyaret

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanlığına atanan Mesut Samanlı'ya iade'yi ziyarette bulundu.

Gürkan'dan MHP'ye iadeyi ziyaret, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanlığına atanan Mesut Samanlı'ya iade'yi ziyarette bulundu.


Ziyarette kısa bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Cumhur İttifakı süresince iyi bir birliktelik oluştuğunu belirterek, "Atanmamızdan sonra bir takım ziyaretlerde bulunmuştuk. Büyükşehir Belediyemizi'de ziyaret etmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'da bugün iadeyi ziyarette bulundu. Sağ olsun Başkanımız bu ziyaretiyle bizleri mutlu etti. Çalışkan, Malatya'yı seven, abimiz Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.


Mesut Samanlı'ya yeni görevinde başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Siyasi partilerimiz demokrasimizin en vazgeçilmez unsurlarıdır. Milliyetçi Hareket Partisi de üstlendiği misyon ile vazgeçilmezler arasındadır. Yerli ve milli tavrıyla vatanımızın, devletimizin ve bayrağımızın birlik ve beraberliğine önemli katkılar sağlamıştır. Başkanımızı ve yeni yönetimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:23 Kaynak: İHA
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