Gürkan'dan Seçim Ziyaretleri

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ilk olarak Muşlular Derneği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Gürkan, "31 Mart seçimlerinden Malatya olarak güçlü çıkmak istiyoruz. Rekor bir oy alarak, sandıklardan güçlü çıkmamız gerekir ki hem Malatya'da eksik olan hizmetlerin telafi edilmesi hem de birlik, beraberliğin tesisi noktasında elimiz güçlü olsun" ifadelerini kullandı.



Gürkan daha sonra İnşaat Müteahhitleri Derneği'ni ziyaret etti. Dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle istişarede bulunan Gürkan, "Biz,halkla birlikte yönetim anlayışına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle katılımcı belediyeciliği hep önemsedik, bundan sonrada önemsemeye devam edeceğiz. Bizim sivil toplum örgütleri ve derneklere bakış açımız, her zaman olduğu gibi yerel yönetimlerin katılımcı belediyecilik esasıyla, halkla birlikte yönetim ilkesi çerçevesinde, o şehirdeki bütün sivil inisiyatifinin yönetime katılımını sağlamaktır. Şehrin geleceğini ve yön pusulasını, o sivil inisiyatif ile birlikte değerlendirme temeline dayalı bir yönetim anlayışımız var" dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ardından Mazlumder'i ziyaret etti. Gürkan, buradaki konuşmasında, "Bizler bu memlekete hizmet ederken, 'şemsiyemiz gökyüzüdür' diyoruz. Bizim hizmetlerimiz güneş gibidir. Gözünü kapatmayan, perdesini çekmeyen nasıl ki güneşin ışığından yararlanıyorsa, bizim hizmet anlayışımızda aynı şekildedir" ifadelerini kullandı.



Gürkan daha sonra Malatya İlahiyat Vakfı'nı ziyaret etti. Battalgazi Belediyesi olarak hayata geçirdikleri 'Mahallelilik Projesi'ne vakfın paydaş olarak çalışmalara destek verdiğini belirtti.



Selahattin Gürkan daha sonra Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit, Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti.



Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Gürkan, "Biz millet olarak asker bir milletiz. Coğrafyamız hakikaten pahalı bir coğrafya. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli ağırdık.Bu ağır bedeli biz dünde ödedik, bugünde ödüyoruz, yarında ödemeye hazırız" ifadelerini kullandı. Gürkan daha sonra çalışmaları kapsamında Zapçıoğlu Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi altında ziyaretlerde bulunan Gürkan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin istekleri geri çevirmedi. Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Avrupa Malatyalılar Federasyonu'nun düzenlediği muhtarlarımızla istişare toplantısına katıldı. Buradaki konuşmasında, 'Bizim dirliğe, düzene, birliğe beraberliğe ihtiyacımız var' vurgusunu yapan Gürkan, "Bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz, düzenimiz bozulmasını isteyen hem yurt içinden hem de yurt dışından insanlar, devletler, ülkeler var. Biz uyanık olacağız ve onlara o fırsatı vermeyeceğiz. uyanık olmazsak, onlar bizim değerlerimiz üzerinden bizleri aldatıp, istismar ederek, bizleri birbirimize düşman haline getiriyorlar. Oysa, insan olmak her şeyin üzerinde bir vazifedir. Biz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz. Biz, kendi ateşimizi kendimiz söndüreceğiz. Kimsenin bizim üzerimizde senaryo yazıp oynamaya, oynatmaya hiçbir şekilde tahammülümüz, müsamahamız yok, müsaademizin de olmaması lazım" diye konuştu.



Gürkan, her görüş ve düşüncenin önemli olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnsanlığın her değeri, her rengi o insanlığın zenginliğidir. Bir bahçede farklı çiçekler olduğu zaman o bahçe, çiçek bahçesi olur. Bir bahçede farklı meyveler olduğu zaman o bahçe, meyve bahçesi olur. Biz bir şehirde farklı fikirde, düşüncede, değer inançları olduğu zaman o şehir gerçekten bir anlam ve hüviyet kazanır diyoruz. Devletlerde hakeza böyledir. Dolayısıyla bizim farklılıklarımızın zenginlik olduğunu fark ettiğimiz zaman doğru yolda emin adımlarla ilerlemiş oluruz."



Malatya'da güzel bir tablonun oluştuğuna dikkat çeken Gürkan, "Bu bir memlekete meselesidir. Bu memleketimizin birliği, beraberliği meselesidir. Memleketimizin dirliği ve düzeni meselesidir. Memleketimizin aydınlık yarınlara, huzurlu ve mutlu şehre gitme hadisedir. Nazım Hikmet diyor ya, 'Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.' Cahit Sıtkı Tarancı, ' Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim; Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; Olursa bir şikayet ölümden olsun." Biz böyle bir memleket istiyoruz. Sevginin, barışın, kuşların, çiçeklerin egemen olduğu bir memleket istiyoruz. Bunun için sizlere ve bizlere büyük görevler düşüyor. Bu anlamda 31 Mart'ı çok önemsiyorum. 31 Mart'ta Malatya'da yanan bu ışık, sadece Malatya değil, Türkiye'yi de aydınlatacak."



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise "31 Mart'ta sandıklardan güçlü bir şekilde çıkmak istiyoruz. yeter ki hizmet noktasında elimizi güçlendirelim. Güçlü bir şekilde Malatya birliğini, beraberliğini göstersin. O noktada da inşallah hizmetleri de başkanımızın yapacağından hiç şüphem yok. Battalgazi'de kısıtlı imkanlarla bu kadar hizmeti yapıyorsa, inşallah büyükşehirde, büyükşehrin imkanlarıyla çok daha daha fazla hizmet yapacaktır" dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan daha sonra Arguvan İlçesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.



Gürkan, üç dönemdir Battalgazi Belediye Başkanı olarak görev yaptığını anımsatarak, "Bu üç dönem içerisinde vatandaşımızın karşısına çıktığımızda her dediğimizin en az üç, beş, on katını yaptık. 2004 yılında başladık, 2009 ve 2014'te hizmet ettik. Bu dönemlerde hep yaptığımız çalışmalarla ilgili kitapçık hazırladık. Bu kitapçıkların içerisindekilerin on katını yaptık" dedi.



Belediye başkanlığı seçimlerinde şuana kadar oy istemediğini ancak 31 Mart seçimlerinin önemi dolayısıyla ilk defa oy istediğini ifade eden Gürkan, "Üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum ve hiç oy istemedim ama bu dönem oy istiyorum. Oyu, sizler için, Malatya için, Türkiye için istiyorum. 31 Mart 2019 seçimlerini bir seçim olarak görmüyorum. Malatya'da bir seçim değil, bayram havası var. Bu bayramın, sevginin, barışın, özgürlüğün, kardeşliğin devam etmesi için oylarınıza talibim" diye konuştu. - MALATYA

