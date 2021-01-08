Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan Şoförler Odasına ziyaret - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret ederek, Başkan Şevket Keskin ile bir araya geldi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan ile Keskin, ziyarette, şoför esnafının sorun, talep ve çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, esnaf camiasının önemini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Esnafımız kentimizin ve bizim ayrılmaz parçamızdır. Bizim görevde bulunma amacımız, gayemiz bütünüyle Malatyalı hemşehrilerimizin daha rahat, daha çağdaş, daha modern bir şehirde yaşamalarını sağlamaktır. Bu kapsamda şoför esnafımızın ve tüm esnafımızın her zaman yanındayım. Malatya için, esnafımız için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."

Keskin de Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın her zaman esnaf dostu olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi ile esnaf camiası olarak her zaman iyi bir diyalog ve sorunların çözümünde istiare halindeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan hem özelde şoför esnafımızın, hem de esnaf camiasının yanındadır, destekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Malatyamız için, Malatya esnaf camiası için iyi günde, kötü günde, memleketimiz için birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz, bir kez daha hizmetleri ve destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.