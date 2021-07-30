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Gürkan'dan Türkoğlu'na cevap Açıklaması - Son Dakika

Gürkan'dan Türkoğlu'na cevap Açıklaması

30.07.2021 13:24
Gürkan'dan Türkoğlu'na cevap Açıklaması, System.String[]

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın bütün daire başkanları ve yöneticileri ile başlattığı saha çalışmalarına yönelik eleştirilerine cevap verdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın bütün daire başkanları ve yöneticileri ile başlattığı saha çalışmalarına yönelik eleştirilerine cevap verdi.

Başkan Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı Türkoğlu'nun yaptığı açıklamalarla partisinin ve şahsının millete karşı bakış açısını ortaya koyduğunu ifade ederek, "Bir kez daha ortaya konulmuştur ki, İYİ Parti'ye göre halkın ayağına gitmek affedilemez bir suçtur. İYİ Parti'ye göre halkın isteğini sormak, halkın istekleri için hizmet üretmeye çalışmak yanlıştır. Varsın onlar halkla bir olmayı yanlış bilsinler. Varsın onlar bizim halka rağmen bir şey yapmayacağımızı unutmuş olsunlar. Bizler halkımızın ayağına gitmekten ancak gurur duyarız. Halkımızın ayağına gitmek suçsa varsın en büyük suçumuz bu olsun" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Davut Gürkan, Türkoğlu'nun suç addettiği milletin ayağına gitmeyi partilerinin kuruluşundan bu yana sürdürdüğünü vurgulayarak, "Teşkilatım adına belirtmek isterim ki, birilerinin eleştirdiği bu çalışmayı, AK Parti olarak bizler 19 yıldır aralıksız gerçekleştiriyoruz. Öncelikle değerli Büyükşehir Belediye başkanımız Alinur Aktaş'a ve hemşerilerimize hizmet etmek için sokak sokak, mahalle mahalle dolaşan, çalınmadık kapı bırakmayan bütün belediye çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il başkanlığımızla, ilçe başkanlıklarımızla, mahalle başkanlıklarımızla hasılı bütün teşkilatımızla milletimize kulak vermek, taleplerini almak ve çözümü üretmek bizim gönül siyasetimizin gereğidir. AK Parti'yi AK Parti yapan budur" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, 19 yıldan bu yana millete hizmet aşkıyla çalışan AK kadroların milletin güven ve desteği ile gücüne güç kattığını ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Halkımız bunu biliyor ki, 19 yıldır vekaletini hizmet etmeye aşık bu kadrolara veriyor. Türkoğlu'nun yeni bir çalışma diye duyurmak isteği bu çalışma, halkımızla aramızdaki kesintisiz iletişim kanallarımızdan biridir. Büyükşehir'den Osmangazi'ye, Yıldırım'dan Kestel'e bütün belediye personellerimiz sokak sokak gezerek, ilçelerinin ihtiyaçlarını yerinde görüp çare buluyor. Bizler halkımıza hizmeti onlara rağmen değil onlarla birlikte yan yana omuz omuza gerçekleştiririz. Bizler hükümetimizin ve belediyelerimizin toplumun tamamını kapsayan hizmet anlayışıyla, hep birlikte, her daim vatandaşımızın emrinde olmaya, ayağına gitmeye canla başla devam edeceğiz. Ama kabul ediyorum. Siyaseti halka rağmen yapılır zannedenler, aziz halkımıza tepeden bakmayı iktidar olmak zannedenler, halka gitmeyi değil halkı ayağına getirmeyi siyaset sananlar bu çalışma tarzını anlayamazlar. Bizler kendimizi Bursa'mızın efendisi değil, hizmetkarı gördük, öyle bildik, öyle çalıştık. Milletin hizmetkarlarının millete gitmesinden rahatsızlık duyanların da vatandaşa hizmet anlayışları açık biçimde ortaya çıkmıştır. Bu iki hizmet anlayışının takdirini bizler aziz halkımıza bırakıyoruz. Bize göre söz de, takdir de milletimizindir." - BURSA

Gürkan'dan Türkoğlu'na cevap Açıklaması

İYİ Parti, AK Parti, Türkoğlu, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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