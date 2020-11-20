Gürkan'dan zabıtaya ziyaret - Son Dakika

Gürkan'dan zabıtaya ziyaret

20.11.2020 11:07
Gürkan'dan zabıtaya ziyaret, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan zabıta ekipleriyle bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan zabıta ekipleriyle bir araya geldi. Gürkan, özellikle pandemi sürecinde toplu taşımadan, hijyen kurallarına kadar bir çok alanda sahada olan ekipleri kutladı.

Pandemi sürecinde iş yoğunluğu artan ve denetimlerini sıklaştıran Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sahadaki titiz ve özverili çalışmalarına devam ediyor. Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdür ve Amirleri ile birlikte zabıta ekiplerini ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, burada önemli mesajlar verdi.

Gürkan zabıtaların günlük yaşamda toplum dengesini sağlama noktasında kilit bir görev üstlendiklerini belirterek, "Özellikle işgaller konusunda, yolların kapatılması noktasında, ev gidişlerinin kapatılması noktasında gerekli bir sistem kuralım ve bunu kurumsal bir yapı hüviyetin de yürütelim. Yani bizler yöneticiler olarak, konum merkez değil kurum merkezi bir çalışma içerisinde olursak yani kurumsal bir yapıyı önemser ve belirlediğimiz kuralları da herkese eşit şekilde uygularsak problem olmaz. Ancak birine farklı, diğerine farklı uygularsak toplumdaki adalet duygusu rencide oluyor. Toplumdaki adalet duygusu rencide olunca bu sefer isyankarlık ve itiraz süreci başlıyor. Vatandaşın itiraz etmemesi için, vatandaşın belediye zabıtalarının yapmış olduğu iş ve işlevlerde adil ve adaletli olduğunu zihinlerine yerleştirmemiz lazım. Tabi siz bu konuda bu memleketin bu yörenin insanlarısınız tanıdıklarınız çıkar, yakınlarınız çıkabilir, sizinle eş dost konumunda olan insanlar olabilir. Siz bunlara devletin hem şefkatli elini hem de merhametli elini göstermek durumdasınız ama kurallara uymayana da uygun şekilde kurallara uydurmamız lazım. Yani o şefkatle merhameti kuralsızlık anlamında da algılamamız lazım. Özellikle Şire Pazarı ile ilgili gelen şikayetleri onlarla ilgili bir ay içinde bir toplantı yapın dedim, oradaki esnafların sorunlarını dinleyin dedim. Oradaki vatandaşında itiraz ettiği, mutazarrır olduğu, sıkıntılı olduğu çevresiyle, komşusuyla kötü etmemiş oluruz hem daha düzenli hem da daha intizamlı ve de ticaret de daha uygun koşullara, bir uygun yapı oluştururuz. Özellikle hem balıkçı pazarı diye tabir ettiğimiz o sebze halinin olduğu yer ve etrafı hem de onun üst tarafı Mısır Çarşısı'nın önünde daha dikkatli davranalım. Dolayısıyla oralara bir standart getirmemiz lazım. Ben tekrar sizlere görevinizde başarılar diliyorum arkadaşlar hakka, hukuka riayet edin kimseye de haksızlık etmeyin, adaletli olun. Bizim buradaki görevimizin temel esası da vatandaş odaklı olması lazım. Yani biz vatandaşın huzur ve asayişini temin etmek için buradayız. Şimdiye kadar bizim zabıta personelimizin vatandaşla bu anlamda olumsuz bir yaklaşım içerisinde görmedim. Bu anlamda sizleri takdir ediyorum. Ancak bazı işgallerle ilgili orada daha prensipli ve daha uygun kurallara ve kuralların hakim olacağı ve adil bir şekilde düzenleme yapılacağı noktasında gerekli hassasiyetin de sizin nezdinizde ifade etmek istiyorum. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay da, "Başkanımız bizleri önemseyen bu ziyaretleriyle bizleri onurlandırmıştır. Bizler Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri olarak Malatya'mıza hizmet etmekteyiz. Başkanımızın göstermiş olduğu stratejik planlar ve hedefler doğrultusunda çalışmaktayız. Başkanımızın her zaman zabıtamıza teşkilatımıza ve diğer birimlerimize destekleri olmuştur. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı saygılarımızı arz ediyoruz" şeklinde konuştu.

Zabıta Amiri Mehmet Şahin, Başkan Gürkan'ın ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, "Bugün Başkanımız pandemiden dolayı denetleme konusunda karakolumuzu ziyaret etti. Bizi çok memnun etti. Bu konuyla ilgili çeşitli önerilerde bulundu. Son zamanlarla sizlerin de bildiği kadarıyla pandemi sürecinden dolayı sıkıntıları dile getirdi. Gereken özveriyi göstermemiz gerektiğini, toplum olarak hepimizin zor dönemden geçtiğini, halkımıza yardımcı olmamız gerektiğini söyledi ve çeşitli önerilerde bulundu" ifadelerine yer verdi.

Zabıta Memuru Kasım Havar ise "Sayın Başkanımıza bu ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Başkanımız fırsat bulduğu sürece bizlere bu şekilde ziyaretlerde bulunuyor. Halkın huzuru, sağlığı ve esenliği için gerekli konularda istişarede bulunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Gürkan'dan zabıtaya ziyaret
Gürkan'dan zabıtaya ziyaret

Selahattin Gürkan, Malatya, toplum, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan'dan zabıtaya ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler Çin'den gelen koronavirüs aşısının denenmesi için gönüllüler aranıyor! İşte şartlar Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını 6 yerinden vurdu Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı
Güne düşüşle başlayan dolar 7,59'dan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,59'dan işlem görüyor         
11:23
Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti         
10:59
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456,5 liradan işlem görüyor         
10:49
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Forex swaplarında faizi yüzde 15'e yükseltti Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Forex swaplarında faizi yüzde 15'e yükseltti         
10:34
Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor         
10:24
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı         
08:57
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar         
07:40
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı         
20:41
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 11:50:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürkan'dan zabıtaya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei