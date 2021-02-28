Malatya'da belediye ekipleri cadde ve meydanları dezenfekte etti - Son Dakika

Malatya'da belediye ekipleri cadde ve meydanları dezenfekte etti

28.02.2021 16:16
Malatya'da belediye ekipleri cadde ve meydanları dezenfekte etti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını nedeniyle boş kalan cadde ve meydanları köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını nedeniyle boş kalan cadde ve meydanları köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde boş kalan cadde ve sokaklarda köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte çalışmalarını inceledi.

Gürkan, temizlik personelleriyle bir süre sohbet etti.

Her alanda daha yaşanılabilir bir şehir için çalıştıklarını aktaran Gürkan, "Çalışmalarımızı 7/24 esasına göre sürdürüyoruz. Özellikle kısıtlamanın olduğu günlerde ekiplerimiz şehrimizin cadde ve sokaklarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yapıyor. Bizlerde ekiplerimizin yaptığı çalışmalara katıldık. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte kentimizin cadde ve sokaklarını temizliyoruz. Her alanda hemşehrililerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Malatya'da belediye ekipleri cadde ve meydanları dezenfekte etti
Malatya'da belediye ekipleri cadde ve meydanları dezenfekte etti

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da belediye ekipleri cadde ve meydanları dezenfekte etti - Son Dakika


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