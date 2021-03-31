Gürkan: "Ecdadımızın emaneti kardeşlerimizin her zaman yanındayız" - Son Dakika

Gürkan: "Ecdadımızın emaneti kardeşlerimizin her zaman yanındayız"

31.03.2021 14:10
Gürkan:

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BAL-GÖÇü ziyaret etti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BAL-GÖÇü ziyaret etti. Gürkan, "Dünyaya örnek bir tarihin temsilcileri olarak ecdat yadigarı topraklardan göç eden kardeşlerimizin her zaman yanındayız" dedi.

İl Başkanı Davut Gürkan, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Veli Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. BAL-GÖÇ Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette AK Parti İl Başkan Yardımcıları Ufuk Ay ve Nurettin Arif Kurtulmuşlar da hazır bulundu. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Gürkan, Bursa'nın demografik yapısı ile Türkiye'nin en renkli ve özel şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Gürkan, çalışkan ve üretken yapıları ile Balkan Göçmenleri'nin Bursa'nın önemli zenginliklerinden olduğuna vurgu yaparak, "Ecdat yadigarı topraklarda ve oralardan göçerek ülkemizde yaşayan Balkan göçmeni kardeşlerimiz Bursa'mızın, ülkemizin gücüne güç katıyor. Bizler de yalnızca ülkemizde değil bütün dünyadaki kardeşlerimize kucak açan bir anlayışın temsilcileri olarak onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.

Farklı kültür ve inançları yüzyıllarca huzur içinde yaşatan bir ecdadın torunları olarak tarihlerine sahip çıkarak ecdat yadigarı topraklara ve emanet olarak gördükleri bütün halklara sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Gürkan,"Tarihimizde hoşgörünün, paylaşmanın ve kardeşliğin dünyaya örnek bir çok örneği var ve bizler de bu bilinç ve sorumlulukla hareket ediyoruz. Bursamız bu anlamda öncü illerimizden bir tanesi. Bursa Milletvekilimiz, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Efkan Ala'nın öncülüğünde, bütün milletvekillerimiz, il, ilçe yöneticilerimiz ve belediyelerimizle ecdat yadigarı topraklardaki kardeşlerimize ve o bölgelerdeki değerlerimize sahip çıkıyoruz. Dünyaya örnek tarihimizi ve kültürümüzü hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Gürkan: Ecdadımızın emaneti kardeşlerimizin her zaman yanındayız
Gürkan: Ecdadımızın emaneti kardeşlerimizin her zaman yanındayız

Veli Öztürk, AK Parti, Bursa, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gürkan: 'Ecdadımızın emaneti kardeşlerimizin her zaman yanındayız' - Son Dakika


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