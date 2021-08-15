Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fethiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıhan ilçesi Fethiye Mahallesi'nde esnaflar ile mahalle sakinleriyle görüşen Gürkan ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, Yazıhan ilçesine yapılan yatırımları incelediklerini belirtti.

Fethiye Mahallesi'nin alt ve üst yapı sorunlarının çözüldüğünü gördüklerini aktaran Gürkan, "Bu konuda mahalle sakinlerimizin memnuniyeti de bizleri çok memnun etti. Karayollarına ait yolun asfaltlanması için bizlere mahallemizin ve muhtarımızın bir talebi oldu. Bu konuyu ilgililerle görüşeceğiz. Ancak karayolları tarafından asfalt çalışması geciktiği takdirde uhdemizde olmamasına rağmen biz yolun asfaltlanması için çalışmalarımızı başlatacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de vatandaşları dinledi.