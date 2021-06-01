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Gürkan, fuar alanındaki yeni yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Gürkan, fuar alanındaki yeni yol çalışmalarını inceledi

01.06.2021 16:11
Gürkan, fuar alanındaki yeni yol çalışmalarını inceledi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fuar Merkezi alanındaki yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fuar Merkezi alanındaki yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fuar Merkezi alanındaki yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Başkan Gürkan, "Fuar alanında açılan 30 metre genişliğindeki yolumuz, Elazığ Yolu ile Kuzey Kuşak Yoluna ve akabinde de Kuzey Çevre Yoluna bağlanarak Malatya trafiği rahatlatılacaktır" dedi. Fuar alanı içerisinde yapılan incelemeye Başkan Gürkan'ın yanı sıra Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ve ilgili daire müdürleri katıldı.

"Yol çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor"

Malatya genelinde birçok noktada yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, "Yeni Fuar Alanında başlatmış olduğumuz yol açma çalışmalarımız devam etmekte. 30 metre genişliğinde olan bu yolumuzu en kısa sürede tamamlayarak Gelincik Tepesi'nin önünden geçen yola bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Fuar alanında 30 metre genişliğinde yeni yol açılıyor"

Yeni yapılan fuar merkezine ulaşımın daha rahat bir şekilde sağlanması amacıyla yeni yol açma çalışması başlattıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımına başlanan ve kısa bir sürede bitme aşamasına getirilen Fuar Merkezimizde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede gerek beş bin kişilik kapalı spor salonu ve hemen yanında jimnastik salonumuz gerek gençlik karşılama merkezi hayata geçirilecek. Bu yatırımların hayata geçirilmesiyle birlikte bölgedeki yol akslarının da onlara uygun bir şekilde dizayn edilmesi gerekiyordu. Gelincik Tepesi alt merkeze bildiğiniz gibi 30 metrelik bir kuşak yoluyla Elazığ yoluna bağlanması oradan Kuzey Kuşak Yolu'na, hemen bir altında Kuzey Çevre Yolu'na bağlanması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bölgedeki kamulaştırma işlemlerimiz tamamlandı. Alt yapı çalışmaları çalışmalarına da devam ediliyor. İnşallah Temmuz'un sonu veya Ağustos ayının başı gibi o yolun da açılması konusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. O yola hemen dikey bağlantı noktasında Fuar Merkezi yolunun da bir taraftan kuşak yoluna bağlanması buradan da tekrar Elazığ Yolu'na bağlanarak çift akstan da ana artere bağlanması gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte ileride yoğunluk noktasında özellikle tek artere hapis kalmayacağız. Gelincik Tepesi merkez kuşak yoluyla kuzey kuşak yoluna bağlantı hemen akabinde kuzey çevre yoluna bağlantı ve oradan Orduzu-Battalgazi yollarına bağlantılarla trafiği çok çeşitlendirme ve çeşitli arterlerden merkeze ulaşma ile merkeze dağılma şeklindeki bir yol çalışma projesi benimsedik. Bu çalışmalar da uzun vadeli yıllara yayılarak değil, bu yıl içerisinde hepsi tamamlanacak. Yoğun ve hızlı bir çalışma içerisindeyiz. Büyükşehre yakışır ve yaraşan yol arterlerinin olması hem de nüfus kalabalığına uygun bir şekilde trafiğin sağlıklı, güvenli ve hızlı bir şekilde seyretmesi anlamında da yol arterlerinin oluşturulmasına gayret ediyoruz. Bu çalışmaları yapan Yol Asfalt Daire Başkanlığımıza ve Fen İşleri'ne de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Gürkan, fuar alanındaki yeni yol çalışmalarını inceledi
Gürkan, fuar alanındaki yeni yol çalışmalarını inceledi
Gürkan, fuar alanındaki yeni yol çalışmalarını inceledi

Selahattin Gürkan, Malatya, Elazığ, Fuar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gürkan, fuar alanındaki yeni yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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