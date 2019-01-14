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Gürkan, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

31 dakika önce

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Gürkan, Gazetecilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Gürkan, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin olayları tarafsız bir bakış açısıyla yansıttığını söyledi.

Belediye olarak ilçeye birçok sosyal tesis kazandırdıklarını anımsatan Gürkan, "100 milyonluk yatırımlar yaptık ancak temel ve açılış programı yapmadık. Biz açılış ve temel atma programları yapsaydık, sabah bir, akşam bir program yapardık. Eski askerlik şubesini müzeye dönüştürdük, rehabilitasyon merkezi, atış poligonu, engelli yaşam merkezi, belediye binası yaptık ve İspendere şifalı içme sularına tesis inşa ettik. Hayır çarşısı kurduk. Daha birçok proje hayata geçirdik." diye konuştu.

Önlerinde yerel seçimler olduğunu ve kendisinin de AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu kaydeden Gürkan, "Bugün şehir bütünleşmiş, kent bir bütün içerisinde. Bu bütünlüğü muhafaza etmemiz gerekiyor. Bizim barışa, sevgiye ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Malatya'yı geleceğe hazırlamalıyız. Malatya'nıın 1980'deki nüfusu 900 bin civarındaydı. Aradan yaklaşık 40 yıl geçti ve kentin nüfusu düşmüş. Bizler değerlere sahip çıkarak, kentimizi geliştirmek için çalışacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:49 Kaynak: AA

Selahattin Gürkan, Battalgazi, Malatya, Güncel
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