Son Dakika Haberleri: Gürkan, Her Kesimden Oy Aldı

Gürkan, Her Kesimden Oy Aldı

13 dakika önce

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur ittifakının Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Selahattin Gürkan, her kesimden oy alarak AK Parti'nin en fazla oy alan 3 kenti içerisinde yer aldı.

Gürkan, Her Kesimden Oy Aldı, System.String[]
31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur ittifakının Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Selahattin Gürkan, her kesimden oy alarak AK Parti'nin en fazla oy alan 3 kenti içerisinde yer aldı.

Geride kalan yerel yönetimler seçimlerinde resmi olmayan sonuçların açıklanmasıyla Malatya'da Cumhur ittifakının adayı AK Partili Selahattin Gürkan, AK Parti ve MHP'nin oylarının yanı sıra diğer partilerden büyük destek gördü.

2 dönem Battalgazi Belediye Başkanlığı görevi sürecince çalışmalarıyla her kesimden destek gören Selahattin Gürkan, geçtiğimiz Pazar günü yapılan yere seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre 305 bin 173 oy ile en yakın rakibinin 3 katı oy olarak seçimleri kazanan isim oldu.

Yüzde 68,39 ile AK Parti'de en fazla oy alan şehirlerarasında da ilk 3'e giren Malatya'da, Büyükşehir adayı Selahattin Gürkan'ın YSK'nın kesinleşmeyen sonuçlarına göre ilçelerde de her kesimden oy alması dikkatlerden kaçmadı.

Gürkan'ın 13 ilçede AK Parti'nin belediye başkan adaylarından çok daha fazla oy almasının, diğer partilerden de ciddi manada desteğini aldığı ortaya çıktı. Yüzde 85,29 ile en fazla desteği Kale ilçesinden alan Gürkan'a diğer ilçelerde de ciddi oranda destek verildi.

Bu durumun ise Gürkan'ın her kesim tarafından benimsendiği ve bu kapsamda desteklendiğini gösterdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:12 Kaynak: İHA

Selahattin Gürkan, AK Parti, Malatya, Politika
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