Gürkan hizmetlerini anlattı - Son Dakika

Gürkan hizmetlerini anlattı

22.02.2021 18:59
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TRT GAP Radyo'da 'Yöremizden' programının konuğu oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TRT GAP Radyo'da 'Yöremizden' programının konuğu oldu. Malatya'dan Doğu Anadolu'nun Parlayan Yıldızı diye bahsedildiği programda Başkan Gürkan, şehirde başlayan 2 yıllık süreçteki değişim ve dönüşümü anlattı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TRT GAP Radyo'nun programcılarından Arzu Duraner'in hazırlayıp sunduğu, 'Yöremizden' programına telefon bağlantısıyla konuğu oldu. Gürkan, Malatya'da yapılan yatırım ve hizmetlerle birlikte yapılacak olan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Malatya'nın geçmişte kahramanlık ve ilim irfan destanlarına bu dönemde hizmet destanlarını ekleyerek devam edeceğini ifade eden Başkan Gürkan, "Programın içeriğinden bahsederken Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı Malatya tabiri kullanıldı. Aslında biz Doğu Anadolu'nun değil ülkenin parlayan yıldızı olmak için gayret ve çabamız var. Vizyonumuz Malatya'nın Türkiye'nin parlayan yıldızı olması noktasındadır. Şuanda da belediyeler içerisinde Türkiye'de en fazla yatırımı yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Bu anlamda değerlendirildiği zaman hakikaten Türkiye'de önemli yatırımlara imza atan ve yıllarca sürecek olan hizmetlerin çok kısa süre içerisinde yatırıma dönüştürülmesi ve hizmete dönüştürülüp vatandaşa sunulması noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi mesafeler kat ettik. Gerek hizmet belediyeciliği gerek sosyal belediyecilik gerek kültürel belediyecilik gerekse de çevreye uyum ve vatandaşla birlikte şehri yönetme noktasında büyük işler yapılmaktadır. Bugün Malatya'mızda özellikle yıllardan bu yana Malatya kamuoyunda ifade edilip fakat bir türlü adım atılmayan bütün problemlere ve sorunlara neşter vurulmuştur. Özellikle ulaşım noktasında Malatya çağ atlama hüviyeti içerisindedir. Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan tek arterli ve uluslararası olan yolu, 5 arterli yola dönüştürme noktasında yoğun çalışma yapılıyor. Anayurt diye tabir ettiğimiz Kuzey bölüme alternatif yolu ve Güney bölüme alternatif olarak da Danişmend Gazi Bulvarı'nı açtık. Hemen bu yıl içerisinde Kuzey Kuşak Yolu ve önümüzdeki yılda Güney Kuşak Yolu hizmete açacağız. Yine Karayollarının yapmış olduğu Kuzey Çevre Yolu'nun da

önümüzdeki yıl hizmete girmesiyle Malatya 5 arterli yolların olduğu bir hüviyete bürünecektir. Yolları da medeniyet olarak değerlendirdiğimiz zaman bu yollarla birlikte medeniyetin buradaki standartları da yükselecektir. Bu anlamda insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak Malatya'yı tarif ediyoruz. Bizler şehrin şuanda şehr'ül emini olarak burada vebal mi vecahat mı arasında tercih yapmak durumundayız. Geçmişimize layık olmak istersek vecahata yani şerefe talip olmak durumundayız. Günü gün edelim dersek de vebal içerisinde kalmış oluruz ve koltuğun içerisinde kaybolmuş oluruz. Dolayısıyla biz vecahat'e talibiz. Atalarımızın yazmış olduğu medeniyet, ilim irfan ve kahramanlık destanlarına bizlerde hizmet destanları yazarak katkıda bulunacağız. Bunun için yolla, alt yapıyla, çevre düzenlemesiyle, yeşil alanların genişletilmesi kişi başına düşen yeşil alanların arttırılması, hizmet belediyeciliği, şehrin değerleri ve şehrin katılımıyla katılımcı belediyecilik noktasında ve kültürel ve sosyal belediyecilik noktasında da hakikaten bunların olduğu Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni görüyoruz. 2 yıl içerisinde yaptığımız çalışmaların sadece başlıklarına bakıldığı zaman Malatya tarihinin toplam yatırımlarının daha ötesinde yatırımların yapıldığını görüyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde ekibimiz ve Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımızla birlikte Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize, çalışmalarımızda bizlere destek veren bakanlıklarımıza, bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Gürkan hizmetlerini anlattı

Selahattin Gürkan, Malatya, Türkiye, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan hizmetlerini anlattı - Son Dakika


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