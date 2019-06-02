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Gürkan'ın bayram mesajı

51 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gürkan'ın bayram mesajı, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan mesajında, "Ramazan Bayramı'nı milli ve manevi değerlerimizin öngördüğü hoşgörü ve birliktelik anlayışı kapsamında kutlamalıyız. 11 ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramı inancımızda müstesna bir yere sahiptir. Milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güzel şekilde sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun perçinlendiği müstesna günlerden biri olan bayramlar, sıla-i rahim açısından da özel günlerdir. Ramazan Bayramının milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, tüm hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:36 Kaynak: İHA
Malatya, Ramazan Bayramı, Güncel
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