Son Dakika Haberleri: Gürkan'ın İlk Ziyaret Vali Ekrem Canalp'a

Gürkan'ın İlk Ziyaret Vali Ekrem Canalp'a

27 dakika önce

Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde tekrar Edirne Belediye Başkanı seçilen Recep Gürkan, mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini Edirne Valisi Ekrem Canalp'e yaptı.

Gürkan'ın İlk Ziyaret Vali Ekrem Canalp'a, System.String[]
Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde tekrar Edirne Belediye Başkanı seçilen Recep Gürkan, mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini Edirne Valisi Ekrem Canalp'e yaptı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bir kez daha belediye başkanı seçilen Recep Gürkan, mazbatasını aldıktan sonraki ilk ziyaretini Edirne Valisi Ekrem Canalp'a yaptı. Vali Canalp'ın makamında gerçekleşen ziyarette ikili bir süre sohbet etti. Vali Canalp, 5 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürütecek olan Recep Gürkan'a başarılar diledi.

Başkan Gürkan, ikinci ziyareti ise 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin'e yaptı. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Başkan Gürkan'ı makamında kabul etti. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirerek, 5 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürütecek olan Gürkan'a başarılar diledi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

Recep Gürkan, Edirne, Ekrem Canalp, Güncel
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