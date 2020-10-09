Gürkan, Kale Kaymakamı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Gürkan, Kale Kaymakamı'nı ziyaret etti

09.10.2020 17:31
Gürkan, Kale Kaymakamı'nı ziyaret etti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kale İlçe Kaymakamlık görevine yeni başlayan İlçe Kaymakam'ı Abdulselam Bıçak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kale İlçe Kaymakamlık görevine yeni başlayan İlçe Kaymakam'ı Abdulselam Bıçak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kale İlçesinde Büyükşehir Belediyesinin tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde incelemek için ilçeyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kale Kaymakamı olarak ilçeye yeni atanan Abdulselam Bıçak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Kale İlçe Kaymakamı Abdulselam Bıçak, "Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ilçemize yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ederim. Kale Belediye Başkanımız ile yaptığımız toplantıda Büyükşehir Belediyesi olarak Kale ilçemize yaptığınız hizmetleri konuştuk ve detaylı olarak inceledik. Ziyaretiniz sırasında yapılan çalışmaları incelediniz ve eksiklikleri yine tamamlamaya çalışıyorsunuz. Yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Birçok noktada ilçemizi desteklediniz ve desteklemeye devam ediyorsunuz. Her zaman sizleri sahada görmekten dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yaptığınız çalışmalar için ilçemiz adına sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kale Kaymakamlığı görevine yeni başlayan Abdulselam Bıçak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Kale İlçe Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Kale ilçemiz yeşiliyle, mavisiyle, barajıyla güzel bir ilçemiz. Kale ilçemizin 1990 yılından sonra kurulması nedeniyle kuruluş süreci devam ediyor. 24 Ocak'ta yaşadığımız depremden etkilenen ilçelerimizden bir tanesi. Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak burada ki alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve yeni konutların yapılması noktasında gerekli gayreti ilgili birimlerimiz gösteriyor. Bugünde yapılan çalışmaları yerinde görmek ve incelemek için Kale ilçemize geldik. Kale ilçemizde değerli belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız, muhtarlarımız ve Kaymakamımızın çok yakın ilgi ve alakasını gördük. Yakın ilgi ve sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşa hizmeti ayağına götürmeyi şiar edinmiş bir düşüncenin insanıyız. Özellikle 21.yy'da artık ihtiyaç duyacakları yol, su, asfalt ve kanalizasyon gibi hizmetleri götürmemiz gerekiyordu. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler ve güzel çalışmalar yapmışlar. Asfalt ve sathi kaplama noktasında en ücra yerlere kadar ulaşmışız.

Devletimizin diğer kademelerinin yoğun bir şekilde kış ayına girmeden vatandaşımıza konut yetiştirme konuşunda yoğun çalışmalarına şahit olduk. Diğer taraftan köy evleri konusunda hazır prefabrik evlerin yerleştirilmesi noktasında yoğun çalışmalarını gördüm. Yapılan bu çalışmalar bu ilçemizde yaşayan değerli hemşerilerimizi mutlu ve huzurlu edecektir. Hemşerilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde olması ile birlikte biz yöneticilerin adil ve adaletli bir şekilde onlara hizmet edecek olmamız ilçemizi ve şehrimizi kalkındıracaktır. Tekrardan yapılan hizmetlerin Kale İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Gürkan, Kale Kaymakamı'nı ziyaret etti
Gürkan, Kale Kaymakamı'nı ziyaret etti

Selahattin Gürkan, Kaymakamlık, Malatya, Kale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan, Kale Kaymakamı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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